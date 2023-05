¿Fue estrategia para salir de la bancarrota? Esta es la cifra que tiene Luis Miguel en su cuenta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No han pasado ni 24 horas desde que se agotaron todas las fechas que Luis Miguel programó, no sólo para los escenarios en México, sino también en ciudades de Estados Unidos, Argentina y Chile, que los revendedores ya ofertan localidades en cantidades millonarias, dinero que desafortunadamente no se sumará a la cuenta del intérprete de 53 años de quien hace unos meses se dijo, estaba en bancarrota llevándolo a incluso a pedirle dinero prestado a sus amigos más cercanos. Este rumor aseguran, fue lo que lo llevó anunciar un tour mundial que debido al éxito, le ha permitido generar esta nada despreciable cantidad en su cuenta bancaria.

Los boletos para los conciertos en México del intérprete de temas como Cuando calienta el sol, Por debajo de la mesa, Oro de ley o No me puedes dejar así, iban desde los 11 mil 500 pesos para la sección VIP, dejando que la localidad más barata se ofertara en mil 350 pesos, precios sólo el recinto de la capital mexicana que hasta el momento lucirá al tope de su capacidad en seis ocasiones. Tomando en cuenta el valor de estas localidades más todos los años de carrera que Luis Miguel ha tenido, es que te consiguió estimar un aproximado de a cuánto asciende su fortuna.

Foto: Especial

De acuerdo con lo expuesto por el portal Celebrity Net Worth, el cual se encarga de recopilar la información financiera de los artistas más famosos a nivel internacional, el cantante cuenta con un aproximado de 180 millones de dólares como patrimonio neto, valor que en pesos mexicanos se traduce a un aproximado de tres mil millones de pesos, dinero que ha acumulado no sólo por las canciones que ha grabado y los millones de discos vendidos, sino también es por las películas que filmó durante su infancia y adolescencia, así como inversiones que ha hecho, como fue el caso de la venta de un vino con su nombre.

Esta cantidad asegura el portal, fue gracias a la popularidad que obtenido no solo en México sino en América Latina donde sus canciones continúan siendo de las más escuchadas y claro está, le generan la obtención de regalías; por si fuera poco, su fama se disparó luego de lanzamiento de su serie biográfica, la cual se estrenó a través de la plataforma de streaming Netflix, llevándolo a seguir acumulando reproducciones en plataformas digitales como Spotify y YouTube. En el caso de esta última, el video más visto que tiene y el cual le sigue monetizando, es el del tema La incondicional.

Foto: captura de pantalla

En plena pandemia, es decir en 2021, la publicación Pollstar nominó a Luis Miguel como el Mejor Cantante Latino de la Década debido a que en ese mismo año el famoso y expareja de la actriz de Televisa y Telemundo, Aracely Arámbula, se convirtió en el primer mexicano en acumular más de cinco mil millones de reproducciones en la plataforma Spotify. Fue en dicho año donde también se estrenó la última parte de la serie biográfica donde los temas que hicieron famosos a Luis Miguel fueron reinterpretados por el actor y cantante Diego Boneta.

El empresario mexicano Carlos Bremer, quien acumuló fama tras su participación en la serie de Sony, Shark Tank México, informó meses atrás que Luis Miguel estaba planeando realizar una gira internacional llevando a que la prensa lo cuestionará sobre cierran verdad o no los rumores respecto a que estaba en bancarrota. El 'tiburón' aseguró que hubo algunas deudas que persiguieron a 'Micky' pero no por ello estaba en la ruina, pues señaló el cantante cumplió con todas sus deudas y por ello estaba listo para regresar a los escenarios especialmente porque sus canciones habían revivido e incluso eran goza de eso por los más jóvenes.

Es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir", dijo en 2022 el empresario.

Foto: Cortesía

Fuente: Tribuna / Agencia México