Gabriel Soto llora al hacerle promesa de amor a Irina Baeva y lo critican por "viejito y traqueteado"

Ciudad de México.- El polémico actor Gabriel Soto de nueva cuenta se apoderó de la atención de todo el público debido a que al aparecer en el programa Pinky Promise de Karla Díaz rompió en llanto junto a su novia Irina Baeva, a quien le hizo una tierna promesa de amor. No obstante, miles de internautas quedaron más impactados con la apariencia del actor y se le fueron encima asegurando que ya luce "viejito y traqueteado".

El galán de telenovelas de Televisa y la también modelo originaria de Moscú, Rusia, estuvieron como invitados en el más reciente episodio del programa de YouTube, donde se sinceraron como nunca de su relación. A través de una dinámica de preguntas y respuestas que les enviaron los 'Pinkylovers', tanto Irina como su guapo esposo se hicieron diferentes confesiones, además de terminar por hacerse una promesa que conmovió a más de uno, pues no pudieron ocultar las lágrimas.

De forma contundente, la villana de los melodramas Soltero con hijas y Amor Dividido confesó que no habrá boda con Gabriel hasta que su familia por fin pueda viajar a México para acompañarlos: "Me da igual cómo sea la boda, pero mi sueño es que mi papá me lleve por el altar y me entregue, eso para mí es sumamente importante, o sea, lo demás si quieren que no haya fiesta, que no haya nada, pero ese momento se me hace lo más bonito, lo más especial, y de verdad quiero que sea así".

Por otro lado, Soto detalló qué es lo que más ama de Irina, quien fue señalada como la tercera en discordia en su matrimonio con Geraldine Bazán, y dejó impactado a más de uno con su extensa descripción: "Es una mujer extremadamente inteligente, de verdad, pocas personas he conocido con esa inteligencia, tiene un porte también increíble, que me fascina, unos ojos que me pierdo en ellos y sí, es una mujer bien luchona, bien determinada, o sea, lo que quiere y sabe, y se lo propone, lo consigue a toda costa".

En tanto Baeva comentó que aunque el protagonista de Mi camino es amarte cumple con la cualidad para ser el amor de su vida, por ahora no puede asegurar que su amor dure eternamente. Asimismo, la actriz rusa se conmovió y expresó: "Podría ser un momento bonito por darte las gracias por tantas cosas que me has enseñado como la generosidad, como la nobleza, como la sensibilidad, creo que muchas veces ni tú mismo te das cuenta que tienes", dijo muy conmovida.

La famosa de 30 años le aseguró a su famoso novio que "a pesar de todo" lo ama profundamente, mientras que él también con lágrimas expresó: "Pinky Promise de hacerte la mujer más feliz todos los días, de darte todo mi amor, toda mi comprensión y gracias a ti por enseñarme también tantas cosas, por esa tenacidad, por querer a mis hijas, que sabes que son lo más importante para mí, y por ser la gran mujer que eres, te amo".

Cabe resaltar que gran parte de los fans de Pinky Promise no se dijeron contentos con este par de invitados pues aseguraron que ambos parecían fingidos y además acusaron a la producción del programa de 'protegerlos' con las preguntas. Asimismo varios internautas se le fueron encima a Gabriel por su actitud 'aburrida' en el foro y le dejaron fuertes críticas también debido a que parecía cansado y se veía de más edad.

Ya se ve traqueteado el Gabriel".

Ya es la edad, anda en los 50's".

Parece abuelito".

Critican aspecto físico de Gabriel

