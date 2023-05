Galilea Montijo le da la bienvenida al verano 2023 con 'outfit' casual y lleno de color; así podrás llevarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Galilea Montijo no ha hecho más que dar de qué hablar por el asunto de su vida amorosa con la posibilidad de que mantenga un romance secreto con el modelo Isaac Moreno, con quien según algunos informes ha estado muy unida en los últimos meses, la realidad es que la conductora de Hoy también ha sabido encantar a sus poco más de 10 millones de seguidores en Instagram por los impactantes outfits que suele utilizar.

Resulta ser que recién al medio día de este viernes, 19 de mayo, la conductora de Televisa publicó una fotografía de infarto a través de su cuenta oficial en la aplicación de la cámara multicolor, en donde se le ve utilizando un girly suéter con estampado de distintos colores pastel, con lo que demostró que este tipo de estilos luce de increíble en las personas con piel color canela, como es el caso de ella.

Al mismo tiempo, la famosa demostró que está al pendiente de las tendencias de moda, puesto se mostró utilizando unos jeans rasgados, los cuales se han vaticinado que vendrán con fuerza para el próximo verano del 2023. Para coronar su outfit, la amiga de Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Tania Rincón añadió unas sandalias de tacón de aguja color verde vibrante, tono ideal para esta temporada de verano.

Galilea Montijo demuestra cómo utilizar un girly suéter en verano 2023

Créditos: Instagram @galileamontijo

Los suéteres girly son una tendencia que no pasa de moda y que puedes lucir en cualquier época del año. Son prendas cómodas, versátiles y femeninas que te harán sentir a la vanguardia. Para utilizar este tipo de prendas, lo primero que debes saber es que se caracterizan por tener detalles como volantes, lazos, bordados, perlas o encajes que les dan un toque delicado y romántico. Puedes encontrarlos en diferentes estilos, desde los más clásicos hasta los más modernos y atrevidos.

Una de las ventajas de los suéteres girly es que puedes combinarlos con casi cualquier prenda. Por ejemplo, puedes usarlos con cualquier tipo de jeans (como es el caso de Galilea Montijo) o unos pantalones de tela para un look casual y urbano. También puedes optar por una falda o un vestido para un look más elegante y sofisticado. Otra opción es llevarlos con unos shorts o una minifalda para un look fresco y juvenil.

Los colores que más se van a llevar este verano 2023 son los tonos pastel, como el rosa, el lila, el azul o el verde menta. Estos colores transmiten dulzura, calma y armonía y son perfectos para resaltar tu bronceado. También puedes apostar por los colores neutros, como el blanco, el beige o el gris, que son muy fáciles de combinar y nunca fallan. Y si quieres darle un toque de alegría y energía a tu outfit, puedes elegir algún suéter girly con un estampado floral, de lunares o de rayas.

