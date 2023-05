Giro inesperado: Acusan a Ginny Hoffman de ser cómplice de Héctor Parra por corrupción de menores

Ciudad de México.- El pasado jueves, 18 de mayo, sería la fecha en que el exactor de Televisa, Héctor Parra recibiría su resolución en el caso que lleva enfrentando desde hace 2 años, luego de que su hija, Alexa Parra, lo acusara de haber abusado de ella desde que aún tenía 7 años, hasta la edad de 12. Si bien, las autoridades determinaron que el histrión de La Usurpadora (1998) era inocente de dicho delito, hasta el momento no se le ha exonerado por corrupción de menores.

Aunque la gran mayoría esperaba una resolución para el día de ayer, la realidad es que el juicio tuvo que posponerse por problemas de salud presentados por Héctor, hecho que habría molestado en sobremedida a Alexa, quien emitió un comunicado en el que solicitaba ayuda de la fiscal Ernestina Godoy, para que el Ministerio Público no aplazara de nueva cuenta la audiencia, la cual está programada a celebrarse para el próximo 26 de mayo.

Le pido a la fiscal que por favor no dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé por qué lo hacen. No es justo, ¿qué gana con esto? Además de no avisar nunca a la víctima. Por favor, ¡ayuda!", declaró la joven.