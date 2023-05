¡La traición! Tras quedar comprometida, Kimberly de 'Las Perdidas' se casa sin invitar a nadie

León, Guanajuato.- Las bodas son uno de los eventos sociales más populares en la población internacional, pues además de generar una importante derrama económica, para quienes asisten representa un evento sin precedentes que involucra no sólo la presencia de alimentos y bebidas, sino también el momento de celebrar la unión entre dos personas que se juraron amor eterno ante un juez o un representante religioso, algo que estaba por sucederle a Kimberly, integrante del grupo 'Las Perdidas' y quienes se han consagrado como unas de las influencers más populares dentro de la comunidad LGBT.

La antes mencionada había confirmado a través de las redes sociales que es un novio, identificado como Óscar Barajas, le había propuesto matrimonio durante un viaje a Cancún; derivado de estos hechos, muchos esperaron que la unión matrimonial fuera con mucho lujo y sobretodo invitados de honor, entre ellos Wendy Guevara y Paola Suárez quienes también forman parte de 'Las Perdidas'; sin embargo, la sorpresa fue que la influencer dijo "sí, acepto" sin decirle a nadie y sobre todo, sin invitar a sus amigas más cercanas.

En las historias de Instagram, Kimberly informó que estaba en el Registro Civl de León, Guanajuato, ciudad de la cual es originaria, acompañada de su novio. Con la frase "se llegó la hora", dejó ver que ambos estaban a nada de unir sus vidas en completa intimidad y sobretodo sin mucho glamour como suele presumir en las plataformas digitales. Días antes, había presumido que en compañía de su pareja disfrutaba de la ciudad en lo que aparentemente se trataba de los preparativos de esta furtiva boda.

Mientras los seguidores de este grupo que saltó a la fama tras hacerse viral un video en la plataforma YouTube especulaban sobre si era cierto que ya había habido boda o no, Wendy Guevara, quien recientemente tuvo la oportunidad de entrevistar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, declaró que su amiga sí se había casado por el civil pero a nadie le había compartido sus planes, lo que dejó con el ojo cuadrado a todos sus seguidores pues tanto Wendy como Kimberly y Paola suelen ser muy unidas.

Sí, hoy se casó Kimberly y yo no sabía, nadie sabía. Se casó hoy aquí en León por el civil, pero nadie sabíamos, o sea, no nos dijo. No nos tenía por qué decir a huev…, pero no nos dijo", resaltó.