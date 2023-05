¿Se reconcilian? Hombre envía amoroso detalle a Galilea Montijo en Televisa y aseguran es su exesposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida estrella tapatía Galilea Montijo no ha dejado de dar de qué hablar tras anunciar su divorcio de Fernanda Reina Iglesias y recientemente confirmar que está saliendo con un nuevo pretendiente, quien es el modelo Isaac Moreno. Hace algunas horas la famosa conductora recibió un inesperado detalle en pleno foro de Televisa de parte de un misterioso hombre y aseguran que podría ser su exesposo.

Resulta que este miércoles 17 de mayo una especialista en desarrollo humano estuvo en el set del programa Netas Divinas para platicar con el elenco y hacerle una lectura de cartas y una de las noticias más fuertes que compartió iba dirigida a 'La Montijo'. La invitada le pidió a la también actriz de 49 años que primero le hiciera una pregunta a las cartas y luego tomara tres de ellas, pero no quiso y dijo que prefería que ellas le dieran la noticia.

Asegurando que a ella "le encantan" este tipo de prácticas, la presentadora dijo: "¿No hay manera de que ellas me digan algo?... venga, tú me dices, lo que me quieran decir ¡libre! lo que sea, venga, no te calles". Inmediatamente después la especialista le dijo a Galilea que veía un tema de pareja reflejado en las cartas: "Veo un tema de pareja, un tema en el cual has tenido que tomar decisiones difíciles, muy rudas".

No obstante, la mujer invitada le recordó a la estrella del matutino Hoy que no estaba sola porque había una persona que no la soltaba de la mano: "Aquí hay una persona que está muy pendiente de ti, que no te ha soltado, que piensa mucho en ti y de repente tú sueles ser como muy dura", decía la especialista mientras la famosa tenía cara de desconcierto. Y Montijo acabó aún más sorprendida cuando Carlos Baute, quien también estaba de invitado, le dijo que podría tratarse de "tu ex".

"¿Alguien? ¿es hombre?", preguntó 'La Gali' un tanto desconcertada y así respondieron las cartas: "Sí es hombre, es una carta de Cáncer, Escorpion o Piscis, o alguien apiñonado". Luego la especialista recordó que ha sido una mujer muy valiente ahora que decidió volver a la soltería: "Creo que estás haciendo un proceso de amor a ti misma súper fuerte y doloroso", expresó mientras que la tapatía asentaba con la cabeza confirmando que todo ha sido muy difícil.

Hasta el momento se desconoce qué hombre podría estar detrás de este mensaje místico que recibió la también conductora del nuevo reality La Casa de los Famosos México. En una reciente entrevista con los medios, Galilea Montijo confirmó que sí está saliendo con Isaac Moreno y aclaró que aún no son pareja, además de que platicó que tiene una excelente relación con su exmarido por el bienestar de su hijo Mateo y los otros dos herederos del político, a quienes ella quiere como suyos.

Hay mucho cariño de por medio, tenemos tres hijos que queremos, que amamos, que él sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo, sus hijos siempre van a ser mis hijos, y ante todo siempre hay respeto", dijo a las afueras de Televisa.

Galilea junto a sus tres hijos y exesposo

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable