Sylvia Pasquel deja en claro que no le interesa saber nada de Luis Miguel y hace inesperada confesión

Ciudad de México.- Aunque el regreso de Luis Miguel a tierras mexicanas ha causado gran revuelo entre sus fans, quienes no dudaron en correr a conseguir un boleto para su esperado show, la realidad es que no todas las personas en México se sienten felices de que el cantante de La chica del bikini azul regrese al país, entre ellos puede resaltar la actriz Sylvia Pinal, quien no dudó en demostrar el poco interés que tenía por el 'Sol'.

Para quienes no lo sepan, el intérprete de La incondicional tiene un nexo con la dinastía Pinal, resulta ser que Luis Miguel fue pareja de Stephanie Salas, quien es nieta de Silvia Pinal e hija de Sylvia Pasquel. Como fruto de esa relación nació la modelo y socialité Michelle Salas, quien actualmente reside en Nueva York, Estados Unidos y está a punto de casarse. Es por este motivo que la prensa se mostró tan interesada en saber la postura de la villana de Amarte es mi pecado.

Resulta ser que, de acuerdo con algunos informes, la estrella de Qué pobres tan ricos fue interrogada por la prensa, quienes la cuestionaron sobre si iría al cotizado concierto de Luis Miguel, a lo que ella, de manera tajante y directa respondió que jamás había ido a un show del famoso y aseguró que tampoco estaba en sus planes hacerlo, lo que dejaba en claro que la famosa no estaba interesada en saber nada sobre el famoso.

Nunca he ido a un concierto (de Luis Miguel), ni iré", aseguró la actriz.

Sylvia Pasquel no querría saber nada de Luis Miguel

Tras ello, los periodistas insistieron en sacar alguna declaración de Pasquel sobre Luis Miguel, por lo que la cuestionaron sobre si su nieta, Michelle Salas habría visto a su papá actuando en el escenario, en algún momento, a lo que respondió que no sabía, pero no descartó la idea de que hubiera ocurrido. Finalmente, un reportero le preguntó a la participante de Siempre Reinas sobre su postura ante la declaración de Aracely Arámbula, quien llamaría 'Rey Cucaracho' al cantante:

Mira, no sé ni por qué lo dijo, y además ya me están esperando para el premio... No lo he visto, no puedo hablar de algo que no conozco", sentenció Sylvia Pasquel.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la prensa se acerca a las Pinal para averiguar su postura sobre el regreso de Luis Miguel a México, ya que, a finales de abril, el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, consiguió una entrevista con la conductora de Mujer, casos de la vida real en el restaurante El Arrollo, donde la cuestionaron sobre si asistiría al concierto del 'Sol'.

La respuesta de la actriz de María Isabel fue mucho menos tajante que la de su hija mayor, ya que destacó que ella sí ha visto los conciertos de Luis Miguel y aseguró que, en caso de que el intérprete de éxitos como Tengo todo excepto a ti, Ahora te puedes marchar y Hasta que me olvides, las invitara, ellas asistirían sin ningún tipo de problema, aunque no aclaró a quienes (además de ella) se refería.

Luis Miguel va a venir, bueno yo he estado con él y lo he visto, lo he visto. Si nos invita a nosotras pobrecitas, pues vamos, vamos 'Solecito', ya sabes que contigo pan y cebolla.

Fuentes: Tribuna