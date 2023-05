Adiós TV Azteca: Tras dejar 'VLA', conductor llega a Televisa y confirma protagonismo en novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor y famoso presentador, Brandon Peniche, se encuentra acaparando titulares, debido a que después de decirle adiós a TV Azteca y haber dejado Venga la Alegría tras tres años, este acaba de llegar a Televisa, en donde fue captado por la prensa que no dudo en acercarse a este, y a los cuales él les confirmó que protagoniza una nueva novela que espera sea un éxito.

Como se sabe, después de haber tenido su debut en la televisión en el 2009 de la mano de la empresa San Ángel, formando parte de importantes telenovelas, como Corazón Indomable o La Malquerida, este decidió probar suerte lejos de sus estudios y en el 2017 consiguió firmar con el Ajusco, en la cual permaneció por cuatro años como uno de los presentadores principales del matutino antes mencionado.

Pero, tras casi un lustro ante sus pantallas a mediados del 2021 anunció en vivo de Venga la Alegría que los dejaba, tras lo que mediante su cuenta de Instagram, muy feliz quiso compartir que tras tantos años alejados de la televisora que lo vio crecer, estaría de regreso y formaría parte del melodrama Contigo Sí, y aunque agradeció las oportunidades que recibió en la empresa de Ricardo Salinas Pliego, afirmó que desde hace tiempo que deseaba retomar la actuación pues era algo que lo llenaba.

Este cambio sin duda fue sumamente beneficioso para el padre de familia, pues de inmediato la novela en la que compartió créditos con Anette Michel generó millones de grandiosas críticas, posicionándose como el líder de lo más visto dentro de su barra de horario, algo que ahora lo vuelve a llevar a estar en los mencionados foros de grabaciones, dado a que este recientemente confirmó que una vez más será protagonista en un melodrama de Sada.

Como es costumbre, Peniche dejó en claro que no puede dar muchos detalles de su personaje ni cuestiones de la novela, pero que es un proyecto espectacular que le encanta y espera que al público de igual manera concuerde con él, deseando contar con su apoyo, expresando que adora su trabajo y en cuanto se le cuestionó si era verdad que estaría en La Casa de los Famosos, que prepara Televisa este lo negó rotundamente.

El famoso actor dejó en claro que no tiene nada en contra de los reality shows y que es fan de alguno de ellos, que los considera entretenidos y que no cualquiera podría estar en uno, pero que para él era algo que no le interesaba averiguar, pues es actualmente un hombre de familia que prefiere alejarse de escándalos, que lleva una vida simple en la que pasa de hacer su trabajo a ser padre y esposo feliz, pues esa era su mejor etapa.

