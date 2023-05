A dos años de estar al borde del divorcio, Arturo Peniche y su esposa festejan 42 años de matrimonio

Ciudad de México.- El primer actor, Arturo Peniche se encuentra de fiesta, esto luego de que su hija Khiabet Peniche informó que sus padres están cumpliendo 42 años de feliz matrimonio, a pesar de que hace dos años se informara que pasaban por una crisis matrimonial, sin embargo, en la actualidad se presume que ya se encuentran juntos, por lo que faltaría una declaración del histrión.

Y esto derivado de la pandemia por Covid-19, se había especulado que la pareja había puesto punto final a su relación tras 40 años, sin embargo, nunca se pudo confirmar por ambos, aunado a que le echaban la culpa a Sharis Cid de haber interferido entre ellos, aunque de la misma forma solo fueron rumores, pues nunca se pudo conocer nada al respecto, debido a que la actriz estuvo una temporada con ellos pues son consuegros.

Además de lo ya mencionado, la hija del histrión agradeció por traerles al mundo a su hermano Brandon Peniche, quien siempre se ha mantenido muy unido a la familia, pues además se encuentra muy enfocado en sus proyectos debido a que está próximo a estrenar la telenovela Nadie como tú, a través de la señal del canal Las Estrellas de Televisa Univisión.

Por su parte, Gaby Ortiz, la esposa de Arturo Peniche dejó claro que se encuentra muy agradecida por la nueva oportunidad que le dieron a su matrimonio, además de destacar que este fue un día muy especial para ella, sin dejar de lado la compañía de sus dos hijos, quienes son el fruto de tantos años de relación, siendo el más destacado Brandon quien siguió los pasos de su padre en la actuación.

Hoy es un día especial para mí y si creo que la vida me ha dado muchas oportunidades de descontaminarme, sanarme, darme cuenta con que sí puedo, con que no puedo, que sí es mío y que es de los demás. Hoy por eso y por todo esto que he hecho por mí. Gracias gracias gracias eres una gran maestra vida", finalizó.