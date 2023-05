Era de Tauro: Horóscopos de Mhoni Vidente; predicciones de salud, dinero y amor según tu signo hoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que el mes de mayo ha comenzado y la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente ya lanzó sus predicciones para todo el mes, ahora es el tuno de decir qué es lo que le depara a tu signo en cuestiones de salud, dinero y amor. Toma nota que esto te ayudará a guiar tu camino a modo de atraer la abundancia. Mucha suerte.

Aries

Las cartas revelan que el Sol te augura sorpresas económicas e incluso promociones en cuestiones laborales que sin duda atraerán abundancia a tu vida; sin embargo, es importante resaltar que los crecimientos también son en cuestiones del corazón, por lo que será un excelente comienzo para ti.

Tauro

Además de estar de cumpleaños, para ti este mes está lleno de experiencias, crecimiento y sobre todo tranquilidad; la carta del Carruaje te dice que atravesarás por un golpe de suerte que te beneficiará en temas, amorosos, de dinero y sobretodo laborales. Aprovéchalo para mantener el equilibrio y no caer en la ira.

Géminis

Tu carta, la de la Templanza, indica que este mes será para ti uno de mucha tranquilidad y sobre todo serenidad en el aspecto sentimental; los pensamientos que en el pasado tuviste respecto a terceras personas se disipan y con ello atraerás la paz que tanto habías estado esperando. No discutas con los tuyos, no vale la pena.

Cáncer

Si lo que estabas pidiendo era un cambio en cuestiones laborales donde además te sintieras una persona realizada, la carta del As de Bastos indica que será un buen comienzo para ti en todo lo que deseas; no desaproveches las oportunidades y sobretodo, no pienses demás las cosas, podrías estarte auto saboteando.

Leo

Para muchos esta carta representa caos pero en tu caso, el Loco te está pidiendo que actúes con más madurez, sobre todo si se trata de tomar decisiones que afectan de manera directa tu futuro. En cuestiones de dinero, viene una gran abundancia para ti pero deberás trabajar en alcanzar todo lo que te propones.

Virgo

Si actualmente no crees en el poder que te brinda el hecho de decretar las cosas, este es un buen momento para que cambies de opinión, que el Mago te indica que todo lo que pides el universo te lo dará no importa si se trata de cuestiones de salud de dinero o amor actualmente atraviesas por una racha de bendiciones. Ten mucho cuidado con cosas relacionadas con el estrés.

Libra

Mayo es el mes de las revelaciones y para ti la carta del Mundo te dice que todo lo que te propongas lo vas a conseguir; actualmente tienes todo para triunfar pero también deberás controlar tu egocentrismo, lo conveniente es que trabajes en la humildad y sobre todo en el ayudar a más personas. Ojo con aquello en los que confías, no todos son la mejor opción.

Escorpión

Desde hace algunos días has estado muy agobiado con todos los problemas que te rodean; sin embargo, la carta de la Estrella lo que te está diciendo es que mantengas la calma pues poco a poco todo se va a resolver. Esto no significa que sea de una manera mágica, ya que deberás trabajar en descubrir qué es lo que debes hacer Y actuar para obtener beneficios en todos los aspectos.

Sagitario

Estas apunto de atravesar situaciones que definirán no sólo el resto del año, sino también tu vida. En tu caso, la carta del Ermitaño te sugiere sentarte analizar qué es lo que más te conviene y con base en ello, tomar decisiones. No lo hagas de una forma apresurada, pues podrías terminar arrepentido. Olvídate del egocentrismo y escucha a los que te rodean.

Capricornio

Actualmente lo que más te conviene es actuar con madurez en cualquier cuestión que se te presente; la carta del Juicio él te pide ser más prudente sobre todo si lo que estás buscando es obtener un mejor trabajo y con ello estabilidad económica; si por el contrario estás en la escuela, esto podría llevarte a obtener desde buenas calificaciones, hasta el título que tanto estás buscando.

Acuario

Esta era de Tauro trae para ti crecimiento en el aspecto profesional y sobre todo en el aspecto financiero. para conseguirlo la carta del As de Oros te sugiere dejar a un lado el conformismo y trabajar en descubrir tu mejor versión en cuanto a lo profesional, se refiere. Uno de tus superiores buscará tu apoyo pero en realidad puede que te ponga a prueba para obtener el ascenso.

Piscis

Obtener la grandeza no será fácil para ti en este mes, sobre todo porque la carta del Emperador te sugiere que estés preparado ya que el destino te va a poner a prueba en muchos de los aspectos. Deberás actuar con madurez y sobretodo con la cabeza antes de usar el corazón para tomar las mejores decisiones; si estás buscando un nuevo amor, estás a nada de enamorarte sólo no tengas miedo.

