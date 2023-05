Golpe a Peso Pluma: Pepe Aguilar impacta con polémicos comentarios del cantante en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido y muy famoso cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, de nueva cuenta está dando mucho de que hablar, pues recientemente este le dio un duro golpe al reconocido y joven cantante de los corridos tumbados, Peso Pluma, debido a que este en una entrevista con Sale el Sol hizo unos polémicos comentarios sobre él, dejando a todos completamente impactados.

Como se sabe, Peso Pluma actualmente es uno de los artistas con más fama y que sigue cosechando las mieles del éxito luego de poner en alto la música latina al ser invitado en el show Jimmy Fallon, sin embargo, el joven artista no está exento de polémicas, por lo que las recientes declaraciones del padre de Ángela Aguilar lo han puesto en la mira del ojo público, esperando una respuesta de su parte.

Esto debido a que a pesar de que el intérprete de El Belicon está rompiendo récords de reproducción en las principales plataformas streaming y poniendo en boga la música regional mexicana, Aguilar no desea hacer una colaboración musical con él, expresando que aunque le gusten unas "dos que tres rolas de él" prefiere no colaborar con él, pues es más del estilo de los nuevas temas de Christian Nodal.

Peso pluma, aunque me guste, porque sí me gusta, dos que tres rolas de él y la nueva canción que sacó Nodal está buenísima, la cumbia esta (Un cumbión dólido), buenísima, entonces, por ejemplo, una onda así, sí me veo cantando, definitivamente, yo he escrito cumbias, y he hecho de todo en ese sentido, pero ya en una onda sirreña tumbada, no digo de esa agua no beberé y hay una rola que me gusta mucho, pero para mí (no)… pues no todo le queda a todo el mundo", explicó Pepe.