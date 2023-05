¿Habrá divorcio? Itatí Cantoral revela cuál es el estado matrimonial de Thalía y Tommy Mottola

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Thalía y Tommy Mottola han sido una de las parejas más estables del entretenimiento, pues cumplieron su 22 aniversario de bodas el pasado 2 de diciembre, pero en los últimos meses han circulado rumores de que las celebridades enfrentan una crisis matrimonial. El empresario ha sido acusado de engañar al artista mexicano con la modelo peruana Leslie Shaw, por lo que las especulaciones de divorcio no han cesado.

Ante esta situación, su famosa amiga Itatí Cantoral declaró que todas las noticias sobre que la relación de la cantante de 51 años de edad y su esposo de 74 años está en peligro, son totalmente falsas. "No, de verdad está sumamente feliz y no sé por qué hay rumores sobre ella, pero ahora sí que son rumores", dijo la reconocida villana de telenovelas de Televisa durante su más reciente encuentro con la prensa.

Te podría interesar famosos Thalía y Tommy Mottola se habrían separado desde hace tiempo; así lo habría anunciado la cantante

Asimismo, Cantoral externó que Thalía no ha fingido sobre su estabilidad amorosa. "Es una mujer muy plena, es una mujer muy feliz y justamente cuando me fui a desayunar con ella la vi bajando de ese carrazo, pero tan guapa, porque aparte de lejos parecía de 20 años, se ve super bonita, hay cosas que no se pueden fingir, y una de ellas es la felicidad", expuso la actriz durante la entrevista.

Por último, Itatí Cantoral admitió que le encantaría poder colaborar con su colega en algún momento de su vida, además de que no descarta darle vida a Thalía en una serie biográfica. "Sí, mi amor, eso sería increíble, a mí me encantaría, imagínate colaborar con Thalía, me encantaría en lo que ella quisiera, es muy divertida mi comadre […] imagínate la vida de Thalía, es padrísima, voy a empezar a practicar", dijo con una gran sonrisa.

El dinero que recibiría Thalía si se divorcia

Thalía se ha convertido en tema recurrente de los medios de comunicación desde que inició el año 2023, debido a una supuesta crisis amorosa con Tommy Mottola. Incluso se rumorea que estarían en tratativas de concretar un divorcio secreto, así lo aseguró el programa Chisme No Like hace unos meses. Y es que es sabido es que la actriz tiene un buen pasar económico y que no le hace falta recibir dinero de nadie.

Pero, como la famosa trajo al mundo a dos hijos junto a Mottola, sí debería recibir una cuantiosa cantidad de dinero. Sabrina y Matthew son los hijos del matrimonio, y son menores de edad, es por eso que el empresario debe todavía asegurar una suma para la manutención de ellos, pues se conoce que la fortuna del empresario asciende a unos 200 millones de dólares.

Eso debería dividirse entre los hijos que tuvo en su anterior matrimonio y entre los que tuvo con la intérprete de Piel Morena. Como Matthew y Sabrina son menores de edad, Thalía debería recibir 100 millones de dólares en concepto de herencia y manutención. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial ni confirmada de parte de los protagonistas de esta historia.

Fuente: Tribuna