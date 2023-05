Ni Jorge Losa ni Estrada: Ferka encontraría el amor en galán de Televisa; estas FOTOS lo probarían

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que ni el reconocido actor, Jorge Losa, ni mucho menos el polémico modelo, Christian Estrada, son aquellos que tendrían el corazón de la famosa actriz y muy querida presentadora, Ferka, sino que recientemente salió a la luz que el hombre que la ayudaría a encontrar el amor nuevamente es el famoso galán de Televisa y talentoso cantante, Luis 'El Potro' Caballero, y estas FOTOS lo probarían.

Como se sabe, por dos años la reconocida actriz y el polémico exintegrante de Guerreros 2020 mantuvieron una relación sentimental e incluso tuvieron un hijo, Leonel Estrada, pero lamentablemente en septiembre del 2022 confirmaron su separación, y aunque al inicio ella se negaba hablar, ahora se encuentra en medio de un proceso legal para la manutención y custodia de su pequeño de un año y medio, en el que alega que fue maltratada emocionalmente por él.

Pocos meses después de que se desatara la guerra de dimes y diretes entre ellos, comenzó a decirse que María Fernanda Quiroz, nombre de Ferka, estaría iniciando una relación sentimental con su pareja de baile en Las Estrellas Bailan en Hoy, incluso se dijo que por este motivo él terminó su relación sentimental de casi tres años con la presentadora Mayte Carranco, despertando la polémica, pues incluso ella afirmó que la traicionaron.

Pero ahora, aparentemente el corazón de la famosa exparticipante de Inseparables ya no late por Estrada y no habría sido conquistado por Losa como se dice, pues ahora, la revista TV Notas afirmó que una amistad de ella les confesó que sí "trató de iniciar un romance con Jorge, pero no funcionó", dado a que aparentemente "ella no se sintió a gusto, menos cuando se hizo público" todo sobre su aparente relación.

Al parecer el verdadero hombre que haría latir su corazón sería 'El Potro', pues en todos esos años de amistad ahora ha estado notando una atracción entre ellos y le terminó de llamar la atención "la forma tan caballerosa que tiene él con las mujeres, su galanura y de ser amigos, una cosa los llevó a la otra, ya salen juntos, eso sí, tratan de cuidarse, sobre todo porque ella no quiere que la relacionen con galanes".

Ante esto, la aparente fuente aseguró que el pasado 1 de abril los jóvenes se fueron de fiesta con varios amigos en común, donde al final decidieron pasarse a un antro gay de la colonia Roma y disfrutaron de su amor entre besos y abrazos, consintiéndose con champaña, que es la bebida favorita de ella, bailando muy juntos y hasta se dice que "se hacían cariñitos, ella se le sentaba en las piernas y él muy contento se dejaba consentir. Ya después de tanto amor y diversión se retiraron del lugar después de las 7 de la mañana".

Finalmente, la presunta amistad de la supuesta nueva pareja, señalaron que ella está muy contenta con la situación pero que no quiere hacerse ilusiones, dado a que aunque no está negada al amor, sigue con algunas dudas y antes de lanzarse quiere asegurarse que llegue a su "vida un amor sincero, un hombre que la ame, que la proteja y con quien comparta su vida entera, espera que Potro sea el indicado", expresando que aunque todo se lo tomó bien, a veces aún se siente triste.

Muchas veces anda deprimida, y es que ella hubiese querido quedarse con él, estaba emocionada de haber formado una familia; nunca se imaginó que las cosas iban a terminar así, en algún momento creyó que era solo un arranque de ambos, ya que los dos tienen un temperamento fuerte, pero las discusiones fueron mermando la relación", concluyó.

