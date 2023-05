No soportó: Pedro Tovar dice que él escribió 'Ella baila sola' de Peso Pluma; así le lanzó un fuerte reclamo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes 28 de abril, el nombre de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se ‘robó’ las redes sociales, pues fue uno de los invitados al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los espacios más vistos en todo el país gobernado por Joe Biden, lo que significó un gran logro en su carrera ya que el tema Ella Baila Sola es de los más escuchados en Spotify. No obstante, no todo ha ido 'viento el popa', pues el famoso de 23 años ha recibido este fuerte reclamo.

La canción antes mencionada ha sido una de las más populares no solo en Spotify, Youtube y hasta es coreada en países como Finlandia, Hong Kong, Portugal o España, por mencionar algunos, sino que es además de las más usadas en redes sociales. Lo que pocos saben es que Pese Pluma no la compuso solo, sino que contó con el apoyo de Pedro Tovar quien actualmente tiene roces con el artista por este hecho.

Foto: Twitter

El nombre de Pedro Tovar puede que no sea tan popular en el momento como el de Peso Pluma; sin embargo, el antes mencionado es el vocalista de la agrupación de corridos tumbados Eslabón Armado y además de ello, también participa en el tema en cuestión ya que Hassan lo invitó a cantar una parte del éxito internacional, por lo que esperaba que lo incluyera en presentaciones futuras como fue el caso del programa de la NBC conocido por Fallon.

Aunque se trata de un fragmento que Tovar canta, la realidad es que él también es la mente detrás de esta canción, lo que llevó a que manifestara que se siente muy defraudado porque Peso Pluma no le de el crédito correspondiente, especialmente durante su participación en el segmento que se transmite desde Nueva York, mismo que además de haber sido importante para la carrera del famoso originario de Jalisco, también lo convirtió en el primer cantante de este género en el show.

Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música y ¿no merecer crédito por tu rola? Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola", dijo Pedro Tovar.

Pedro Tovar 'estalla' contra Peso Pluma, Foto: Twiter

A través de una transmisión en vivo, Tovar de 22 años resaltó que para crear este tema, tuvo que poner mucho esfuerzo también en cuestiones de promoción, pues aseveró que Peso Pluma también omitió esa parte, por lo que al no tener el crédito correspondiente, solo le queda lidiar con la tristeza y poco a poco, salir avante de esta mala experiencia.

Me he sentido un poco agüitado (…) pero le voy a seguir echando ganas, mis respetos para el compa Peso Pluma, pero lo único que me agüita es que no me invitan, yo desearía estar ahí con Jimmy Fallon, cantando con Peso Pluma", remató.

Hasta ahora, Hassan Emilio Kabande Laija o Peso Pluma como es conocido, no se ha pronunciado por las palabras de Pedro Tovar; en tanto, el tema sigue acumulando reproducciones en todas las plataformas digitales y con ello, el famoso se mantiene como uno de los más escuchados, incluso rebasando las reproducciones que Miley Cyrus tuvo con Flowers y hasta Shakira con Bizarrap (BZRP) por el tema Music Session #53.

Fuente: Tribuna