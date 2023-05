¿Sale del clóset? Tras dejar Televisa, Marco Antonio Regil se une a Chapoy y habla de sus preferencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Marco Antonio Regil, quien este 2023 firmó su primer contrato en TV Azteca luego de haber formado una exitosa carrera en Televisa, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de toda la prensa debido a que recientemente habló de sus verdaderas preferencias luego de haber enfrentado rumores de ser gay. El ahora conferencista hizo estas fuertes revelaciones en entrevista exclusiva con la periodista Pati Chapoy.

El querido conductor de 53 años se volvió famoso luego de unirse a las filas la televisora de San Ángel, donde pudo conducir exitosos proyectos como Atínale al precio, 100 mexicanos dijeron, Teletón, Mi sueño es bailar y Minuto para ganar. Asimismo estuvo en el matutino Hoy pero cuando acabó sin contrato de exclusividad en 2017 abandonó el canal y luego apareció en Telemundo conduciendo Un Nuevo Día (ahora llamado Hoy Día).

Finalmente Regil decidió abandonar su carrera en la televisión, asegurando que ya no va con sus ideales y prefirió seguir desarrollándose como orador motivacional e impartir conferencias. Pero este 2023 dio la sorpresa de unirse por primera vez a las filas del Ajusco como el nuevo conductor de Escape Perfecto. Además de que visitó los foros de Venga la Alegría y Ventaneando, donde dejó ver que tiene una muy buena relación con Pati Chapoy.

De hecho Marco Antonio dio una entrevista exclusiva a la líder de los espectáculos en México para hablar de serios temas de su vida privada y uno de ellos fue sobre su soltería y sus verdaderas preferencias sexuales. Y es que en más de una ocasión se ha especulado que sería homosexual. El famoso contó que su cerebro "ya maduró" pues no le parece atractivo solamente el físico: "Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo".

Acto seguido el presentador del Canal Azteca Uno le confesó a Chapoy que se autodenomina como sapiosexual: "Mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual". Posteriormente compartió un poco de qué significa este tema: "Sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente".

¿Qué es sapiosexual? De acuerdo con información publicada en Telediario, este término se refiere a tener atracción sexual o romántica hacia las personas en función de su inteligencia cognitiva o emocional en lugar de fijarse en su género o sexualidad. Entre otra de las confesiones que hizo Marco Antonio fue que contó que aunque está soltero no se siente solo y dijo que en la actualidad su prioridad no es tener pareja sino que prefiere estar enfocado 100 por ciento en su trabajo y además en el cuidado de su madre.

