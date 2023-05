Se desfiguró y fue indigente: Tras 24 años retirada de Televisa, actriz da inesperada noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de las telenovelas, quien desde hace 24 años renunció a su carrera en Televisa y que ha sido criticada por abusar de las cirugías, sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que recientemente apareció en el programa Hoy e hizo fuertes declaraciones. Se trata de Thalía, quien platicó en exclusiva con la conductora Andrea Escalona y le confesó si planea regresar a la actuación luego de décadas desaparecida.

La cantante y empresaria mexicana debutó en la televisora de San Ángel desde 1987 siendo parte del melodrama Quinceañera, al lado de grandes artistas como Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Nailea Norvind y Sebastián Ligarde. Después estuvo en otras novelas como Pobre señorita Limantour y Luz y sombra, pero sin duda alguna la trilogía de 'Las Marías' hizo que su carrera despuntara por completo.

Primero grabó la novela María Mercedes en 1992 mientras que dos años más tarde realizó Marimar y en 1995 María la del barrio, donde incluso tuvo que actuar como indigente. Desafortunadamente el último melodrama que realizó Thalía fue Rosalinda con Fernando Carrillo en 1999. Después la intérprete prefirió enfocarse de llena en la música, sus negocios y su vida de casada al lado del empresario Tommy Mottola.

Antes y después de Thalía

Al no contar con un contrato de exclusividad vigente en la empresa de San Ángel, la artista de 51 años ya realizó su debut en TV Azteca dando entrevistas a programas como Ventaneando de Pati Chapoy. Pero en los últimos días Thalía ha regresado al Canal de Las Estrellas ya que Andrea Escalona acudió a visitarla hasta Nueva York, ciudad en la que reside desde hace años, para la promoción de Thalía's mixtape, una recopilación de sus más grandes éxitos de los 80's y 90's.

Además de platicar de este proyecto que llevará a sus fans a otra época, Thalía también accedió a platicar sobre su vida privada y se sinceró sobre la enfermedad de Lyme que sufre desde hace años, la cual le provoca grandes dolores en su vida diaria. Sumado a ello la cantante mexicana también platicó si tiene pensado dejar su vida en las calles de la 'Gran Manzana' para regresar a la actuación y esto fue lo que respondió.

La intérprete de éxitos como ¿A quién le importa?, Equivocada y Desde esa noche aseguró que una de sus grandes pasiones es la actuación y no descartó que en un futuro vuelva a la pantalla: "La actuación me fascina, me encanta, es una pasión, en algún momento vas a ver que voy a regresar y los voy a sorprender". ¿Te gustaría ver a Thalía actuando en una nueva novela?

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy