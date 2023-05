¿Se le subió la fama? Poncho Herrera revela porqué no participará en gira de RBD e impacta a Televisa

Ciudad de México.- El famoso actor Alfonso Herrera, quien tiene casi una década fuera de las filas de Televisa, de nueva cuenta se logró apoderar de la atención de la prensa y de todos los fans del melodrama Rebelde debido a que destapó por fin cuál es la razón por la que no quiso participar en la gira de reencuentro de RBD. Como se recordará, se había estado especulando el artista mexicano no tenía una buena relación con sus excompañeros Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

A mediados de este 2023 cinco de los seis protagonistas de la exitosa novela del Canal de Las Estrellas arrancarán una gira musical tras 15 años de ausencia de los escenarios, pero Poncho Herrera brillará por su ausencia aunque miles de televidentes han solicitado su regreso. En las redes sociales se había estado manejando la versión de que al famoso de 39 años se le había subido la fama o que presuntamente no quería volver a compartir con sus compañeros.

Pese a que Alfonso había sido muy hermético cuando los reporteros lo abordaban con este tema, este fin de semana por primera vez habló acerca de su paso por Rebelde y reveló que él ya gozó de su anhelada reunión con Anahí, Dulce, Perroni, Christopher y Christian en lo privado. Así lo contó el intérprete para el podcast Creativo conducido por Roberto Martínez: "Tuvimos un grupo de WhatsApp, es que no sabes cuántas veces nos han querido juntar".

En diciembre de 2019, yo dije: 'Tengo ganas de verlos, de que convivamos todos juntos, y que no nos quieran juntar para hacer una gira o un disco ', vivimos un chin... de cosas juntos".

Herrera manifestó que más allá de lo profesional, él solo tenía el sueño de ver a sus cinco excompañeros de Televisa, por lo que esa reunión privada significa mucho para él: "Le dimos la vuelta al mundo, yo quería hacer un reencuentro real de 6 amigos que se ven y hablan y eso pasó, nos vimos en Navidad... y hablamos de todos los recuerdos, y para mí ese fue el verdadero reencuentro, eso es lo que voy a atesorar siempre más allá de todos los posibles negocios que quieran hacer".

Cabe resaltar que Uckermann ya había confirmado meses atrás que el actor que dio vida a 'Miguel Arango' en Rebelde fue quien concretó la reunión que los juntó a todos en 2019: "La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante... dijimos 'es momento de vernos' y de hecho, Poncho fue el que nos habló a todos y dijo 'vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar', contó el artista en entrevista para el programa radiofónico de Yordi Rosado en Exa.

Aunque el actor nacido en CDMX comenzó su carrera en la pantalla del Canal de Las Estrellas, actualmente lleva desde 2011 sin realizar una sola producción en esta televisora y es que ha enfocado su carrera en el cine y las series. En una reciente entrevista con El País, Poncho contó que lo corrieron de Televisa porque aceptó grabar la película La Dictadura Perfecta cuando aún tenía contrato de exclusividad, además de que ellos querían que hiciera otro proyecto y el mencionado filme también dejaba 'mal parada' a la empresa pues dieron a entender que San Ángel ayudó a que Enrique Peña Nieto ganara la presidencia.

Me corrieron de Televisa. Me dijeron 'Si haces esa película no vas a poder estar en esta empresa' por dos razones, tenía una exclusividad, un dinero fijo mensual con ellos y, por otro, querían que yo hiciera una novela de cura sexy", contó.