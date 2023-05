Tras dejar 'Hoy' y 33 años al aire, corren a 'El Burro' Van Rankin de Televisa y estalla en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien comenzó su carrera en Televisa hace 33 años, dejó sin palabras a todo su público de la televisora y a sus fans debido a que acaba de confirmar que fue despedido de un exitoso programa de San Ángel. Como se recordará la primer 'traición' que sufrió el también actor mexicano fue cuando lo dejaron fuera del matutino Hoy, donde era miembro estelar del elenco.

El conocido presentador realizó su debut en la empresa de los Azcárraga desde 1993 siendo parte del exitoso programa El Calabozo del Canal Telehit donde compartió créditos con Esteban Arce. Además realizó telenovelas como Carita de ángel y Salomé y la serie Que madre tan padre. Y en el año 2013 se integró a la conducción del matutino de Las Estrellas, pero a finales de 2020 fue repentinamente despedido tras la llegada de la nueva productora de Hoy Andrea Rodríguez Doria.

Desde que quedó fuera de esta emisión, 'El Burro' se había mantenido vigente en Televisa a través de los especiales y conduciendo Miembros al Aire, sin embargo, hace algunas horas el comunicador informó que ya lo habían despedido también de este programa. Sí, el conductor de 59 años anunció a través de las redes sociales que lo habían corrido del proyecto de un día para otro y en pleno pasillo de la televisora.

Fuente: Instagram @miembrosalairetv

El protagonista de la serie de 40 y 20 explicó en un video que colgó en su cuenta de Instagram que tras haber sido parte del programa de Unicable desde el año 2010, ahora los televidentes ya no lo verán al aire: "Me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 13 o 14 años y me duele que no te den la cara, que no te contesten pero bueno", explicó el conductor, que según reportes, ya no cuenta con contrato de exclusividad.

De hecho el pasado 2022 el conductor Horacio Villalobos aseguró haberlo visto en una de las cafeterías de TV Azteca, lo cual nunca se confirmó. Van Rankin comentó que este martes 2 de mayo publicaría un video para dar más detalles de su despido: " Mañana voy a hacer un live para contar mi salida de 'Miembros al aire' y explicar el por qué o el cómo hicieron las cosas que fue un poquito desagradable, lo hicieron en el pasillo de San Ángel, sin darme una explicación después de 14 años".

Y asimismo Jorge destacó que probablemente sus "patrones" de Televisa ni siquiera estaban enterados del cambio que se viene para Miembros: "Mañana contaré de todo lo que sé, y de dónde viene, y estoy seguro que ni los jefes de verdad saben, porque se que viene de otro lado, no pasa nada", dijo molesto. 'El Burro' había ingresado al programa desde que arrancaron las transmisiones al lado de Mauricio Castillo, Leonardo de Lozanne y Raúl Araiza.

Fuente: Tribuna