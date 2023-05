¿Y la productora de 'Hoy'? Raúl Araiza niega romance con jefa en Televisa y presume a su pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de rumores de un romance con la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, finalmente el reconocido actor y presentador, Raúl Araiza, a salido para hablar al respecto, negando su amorío con su jefa en Televisa y aclarando que sí está enamorado de una hermosa mujer que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo, presumiendo a su nueva pareja en fotos.

Como se sabe, desde hace varios años que Araiza se separó de su esposa, momento desde el que ha estado en dos relaciones sentimentales, sin embargo, según el famoso columnista y presentador, Álex Kaffie, afirmó que Rodríguez estaba que se moría por él y que trataba de conquistarlo por todos los medios, incluso dijo que poco después de tantos intentes finalmente habían comenzado un romance.

Y aunque en su momento ninguno de los dos salió a brindar declaraciones y prefirieron mantenerse en silencio ante las especulaciones, ahora el reconocido presentador de Miembros al Aire acaba de brindar una entrevista en TV Notas, en donde confirmó que sí tiene una relación, pero no con Andrea, sino con Katalina García, la cual nada tiene que ver con el medio del espectáculo, con la cual ya hasta se fue de vacaciones a Cuba.

Principalmente Araiza dejó en claro que profesionalmente se encuentra de maravilla y graba Échame la Mano, Compayito, al lado de Edson Zúñiga, destacando que "todo va bien en mi vida", recalcando que ya han pasado 10 meses desde que estuvo en rehabilitación para reforzar su tratamiento y se ha mantenido limpio, estable, cuidándose para no recaer y seguir como hasta ahora lo ha estado haciendo.

Pero aunque está tan bien, aún teme el que pueda tener su recaída, señalando que a veces uno "se desatiende y te carga el payaso, y vienen las consecuencias. Yo no me arrepiento, pero hoy sí me da miedo, porque sufres mucho, aunque el mismo sufrimiento es el que te ayuda a levantarte. Lo que no me da miedo es pedir ayuda, es algo muy importante en lo que he estado trabajando", agregando que va a terapia cada martes a trabajar en sus miedos y la deshonestidad a él mismo.

Tras esto, mencionó que emocionalmente también está en su mejor momento, debido a que ha contado con todo el apoyo y amor de su madre, de sus dos hijas y de su exesposa, "que es mi equipera, aunque ella está haciendo su vida", destacando que en especial dado al hecho de que "me llega el amor que no busqué, que no esperé", confesando que todo se dio vía Instagram, de uan forma muy moderna.



Según lo confesado por él, "Katalina, es la primera persona que no conocía, con la que tengo una relación. Yo nunca le había dado follow", pero cuando la vio en redes llamó su atención y comenzaron a hablar por mensajes en la red social, y aunque parecía que iban a bloquearse, al final resultó que nació el amor, declarando que "Es una verdadera dama, una gran madre de dos niños, una extraordinaria mujer muy inteligente".

Hablamos mucho tiempo por redes y un día le dije: '¿Qué nunca nos vamos a conocer en persona? Ya sabemos todo de nosotros, pero no nos hemos visto', y me contestó: 'Pues es que no veo que tú me invites', y entonces quedamos de ir a comer. Recuerdo que en esa primera cita, yo iba con nervios, no lo había hecho nunca: ir a una casa y no saber lo que me iba a salir", expresó.

Ahora, el amor entre ellos todo ha ido de maravilla y se han mantenido fuera de foco por respeto a ella, pero que si ahora decidió salir a hablar fue porque él quiso subir uno de sus momentos en Cuba al atardecer, señalando que le pidió permiso y al final decidieron sí presumir su amor y ahora se encuentra más feliz que nunca

