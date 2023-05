Adiós Imagen TV: Álex Kaffie dejó 'Sale el Sol' por fuerte motivo; ¿Nacho Lozano ordenó su despido?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Álex Kaffie no ha dejado de estar en medio de la polémica debido a que se especuló que Nacho Lozano había ordenado que lo suspendieran del programa Sale el Sol por haber hablado pestes de él. Hace algunas horas la periodista Ana María Alvarado confirmó que efectivamente su colega continuará ausente del matutino de Imagen TV y compartió el fuerte motivo.

El conocido 'Villano de los espectáculos' siempre ha sido uno de los integrantes de la prensa más polémicos debido a su sentido del humor y su feroz crítica. Aunque trabajó para Televisa durante años, acabó vetado luego de lanzar fuertes comentarios en contra de personalidades como Magda Rodríguez (qepd), Andrea Escalona, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, entre otras. A las conductoras del programa Hoy incluso las acusó de ser unas "clasistas".

Tras superar estas controversias, ahora se dice que Kaffie podría acabar de la misma manera en Imagen Televisión por presuntamente meterse con Lozano, uno de los supuestos 'intocables'. De acuerdo con información de Javier Ceriani, a Álex lo suspendieron temporalmente de Sale el Sol porque dijo que el conductor de Pisa y Corre se puso 'los moños' y pidió que cuando acudiera al matutino solo lo entrevistara Paulina Mercado.

La gárgola del espectáculo (fue suspendido) por hablar mal de nuestro compañerito de pupitre Nacho Lozano. Nacho pidió sentencia, pidió suspensión y el canal estuvo de acuerdo", dijo en Chisme no Like.

Después de estar varios días fuera del aire, Álex comenzó a lanzar varias indirectas a través de su cuenta de Instagram como el siguiente: "Dios no se equivoca, ni antes ni después". Mientras que días después apuntó: "No se brilla apagando el brillo de otros". Sumado a ello el conductor también quitó la liga de su perfil que indicaba que era columnista de El Heraldo de México y también la indicación de que formaba parte de Sale el Sol.

Tras tantas especulaciones, quien decidió romper el silencio fue la propia Ana María Alvarado, quien también trabaja con Kaffie en Imagen TV, y sus declaraciones dejaron en shock. De acuerdo con información de su canal de YouTube, 'El villano' no fue suspendido: "Álex Kaffie está de vacaciones y va a volver pronto. Esta semana no, la que entra tampoco (estará en Sale el Sol), se va con su mami de vacaciones".

Según 'Anita la más bonita', Álex continuará de vacaciones por toda la semana que sigue y dijo que regresará al foro de Sale el Sol hasta el 29 de mayo: "Regresa el 29 de mayo, de ahí no sé más. Me están preguntando qué pasó con Álex Kaffie y yo sé que está de vacaciones porque eso nos informaron el día de ayer". Además la conductora dijo que cuando se encontrara con él le preguntaría personalmente si realmente lo suspendieron o si no hubo ningún problema.

