Confirman si Wendy Williams fue hospitalizada de emergencia en Nueva York por problemas de salud

Nueva York, Estados Unidos.- En septiembre del 2022 trascendió la noticia de que la polémica conductora de shows de entrevistas, Wendy Williams, estuvo a punto de morir en el año 2020, cuando fue localizada en estado catatónico por el DJ Boof y algunos de sus amigos en el interior de su departamento en Nueva York. De acuerdo con el informe del medio estadounidense Page Six, la celebridad fue localizada inconsciente en el piso del inmueble, con una bata sucia y los ojos abiertos.

Según algunos informes, los presentes entraron en pánico al descubrir que la famosa no respondía, por lo que, luego de discutirlo un poco y de tratar de hidratarla con unos hielos, el mencionado DJ trasladó a la famosa al hospital, donde tuvieron que hacerle dos transfusiones de sangre para incrementar su ingesta de hierro. Afortunadamente, la estrella de televisión logró sobrevivir, por lo que se retiró de las cámaras y acudió a rehabilitarse a Florida.

Si bien, para este punto cualquiera esperaría que la celebridad haya recuperado el control de su vida, lo cierto es que, en aquel mismo informe, el medio asociado con New York Post, reveló que, las cosas no fueron para mejor, incluso se dice que para ese punto la famosa ya consumía vodka puro, en lugar de bebidas más leves como hacía con anterioridad. Casi medio año después, una fuente reveló que fotos exclusivas en donde se apreciaba a Williams teniendo una noche de diversión en Nueva York.

De acuerdo con algunos informes, los sitios en donde conductora fue captada eran dos centros de entretenimiento de la comunidad LGBTQ+, conocidos como Fesco By Scotto y The Townhouse. Según el informante, luego de un rato, él intentó irse, pero Wendy se habría aferrado a continuar con la noche, también aclaró que Williams no parecía despreocupada porque el público o algún paparazzi la viera tomar.

Es bajo este contexto que el pasado viernes, 19 de mayo, el medio The Sun informó que Wendy, de 58, fue ingresada de urgencia a un hospital en La gran manzana, hecho que habría ocurrido el fin de semana pasado. Si bien, se desconocen las causas, sí se sabe que estuvo por muy poco tiempo, ya que, luego de esto fue dada de alta, pero esto no duró demasiado tiempo, ya que, al día siguiente volvió a ser internada.

Según datos de Page Six, este hecho fue desmentido por el expublicista de Williams, Shawn Zanotti, quien declaró que la famosa no estuvo en el hospital, así como también confirmó que Wendy ni siquiera estaba en Nueva York, en los días que The Sun señaló que ocurrieron los acontecimientos. Hasta el momento se desconoce en dónde se encuentra la presentadora de televisión, pero se presume que está estable.

Fuentes: Tribuna