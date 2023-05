Exactor de Televisa acusa a la abogada de Alexa Hoffman de amenazarlo: "No hagas esto más grande"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, el caso de Alexa Hoffman contra Héctor Parra ha acaparado los titulares de los medios de comunicación, la realidad es que existe otro drama desarrollándose tras bambalinas, el cual habría salido a la luz el pasado domingo, 14 de mayo, cuando el exactor de Televisa y actual estrella de Broadway, Mauricio Martínez acusó abiertamente a Olivia Rubio, abogada de la adolescente de no ser de fiar.

Todo comenzó cuando el cantante reveló en diversas publicaciones de Twitter que él conocía a Olivia Rubio, puesto ella había representado a una de las víctimas de Toño Berumen, sin embargo, el famoso aclaró que la representante legal no sería una persona de "fiar", puesto había negociado con el abogado del manager y hasta mencionó que llegó a pedirle dinero a su representado legal, motivo por el que terminaron despidiéndola.

En otro tuit, Mauricio mencionó que tienen pruebas de que Olivia habría sido grabada negociando con el abogado de Antonio Berumen y aclaró que no hablaría más del tema, cosa que cumplió hasta la mañana de este sábado, 20 de mayo, cuando reveló que Rubio habría intentado contactarlo a través de familiares y amigos y no solo eso sino que también lo habría amenazado con demandarlo, cosa que no parece asustarlo, puesto como él mismo mencionó anteriormente tiene pruebas de lo que habla.

Por otro lado, Martínez increpó a la abogada, ya que, ella llegó a mencionar en una entrevista que no lo conocía, por lo que Mauricio tomó dicho comentario y declaró: "¿No habías negado a los medios que tenías comunicación conmigo?, ¿por qué ahora te interesa hablar conmigo?". Tras esto, el actor de Atrévete a Soñar le pidió a Rubio que dejara de enviarle mensaje, así como también le pidió que dejara de contactar con su actual abogada.

Asimismo, Martínez le recordó a la representante legal que todo se trataba de una opinión que él tenía y podía expresar libremente, sobretodo porque contaba con las pruebas necesarias para acusarla de no ser alguien de fiar. También aclaró que su problema no es directamente con Alexa Hoffman, a quien le deseó que, en caso de que su situación fuera real, obtuviera justicia, de la manera debida.

Finalmente, Mauricio le dijo a Olivia Rubio que debía estar más enfocada en defender a su nueva clienta que en estar intentando limpiar su imagen a través de redes sociales y los medios de comunicación, ya que, desde la perspectiva del famoso esto era lo que la representante legal estaría intentando hacer al llegar al amenazarlo con pleitos legales, en caso de que no se retractara de sus palabras.

