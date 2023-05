'Exatlón All Star': ¿Quién es Koke Guerrero, el joven que acumula tres campeonatos en TV Azteca?

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer viernes 19 de mayo se realizó la esperada gran final de Exatlón All Star luego de haber estado en competencia por varios meses y el concursante que se logró llevar el campeonato en esta ocasión fue nadie más y nadie menos que Koke Guerrero. El conocido 'Hechicero del Aire' logró superar en los circuitos a Mati Álvarez, una de las participantes más imponentes del exitoso reality de TV Azteca.

Su nombre real es Enrique Guerrero pero a él le gusta que lo llamen Koke. El joven campeón es originario de Culiacán, Sinaloa, nació el 27 de marzo de 1997 y actualmente tiene 26 años. Mide apenas 1.74 metros de altura y pesa alrededor de 69 kilos. Como se recordará, el sinaloense llegó al reality conducido por Antonio Rosique siendo un novato y él mismo contó que estuvo preparándose todo un año para integrarse al proyecto.

Su primer acercamiento con Exatlón México fue en el año 2021 cuando ingresó a la temporada Guardianes VS Conquistadores que estuvo al aire desde el 16 de agosto hasta el domingo 30 de enero de 2022. En esa edición Koke logró ganar su primer campeonato luego de vencer en la espectacular final a David Juárez 'La Bestia', una de las grandes leyendas del proyecto y de los favoritos de los televidentes.

'El Hechicero del Aire', apodo que le puso Rosique, logró con este triunfo que el campeonato de Exatlón volviera al equipo azul por fin luego de 5 años en total 'sequía' pues desde que Ernesto Cázares triunfó en la primera temporada, esta escuadra no había vuelto a alzar el trofeo. Tras haber ganado Exatlón México, inmediatamente después Koke se incorporó a Exatlón All Star donde logró mantener su nivel y por ende avanzó hasta la gran final.

El sinaloense logró colarse hasta la última etapa del reality del Canal Azteca Uno y volvió nuevamente a alzarse con el primer lugar venciendo a Heliud Pulido y dejando en el camino a la 'Golden Champion', es decir, Mati Álvarez, quien entonces era la máxima ganadora del reality. Después Guerrero estuvo descansando por unos meses hasta que este 2023 fue convocado para regresar a las playas de República Dominicana como parte del equipo de leyendas en la nueva temporada de Exatlón All Star.

Ayer viernes la televisora de Ricardo Salinas Pliego transmitió la gran final del reality de fuerza y resistencia siendo Koke Guerrero el gran ganador, por lo que ahora ya es triple campeón de Exatlón. 'La Bestia' nuevamente se quedó en el camino y quien enfrentó al sinaloense en el último circuito fue Mati Álvarez, la leyenda de los rojos, a quien otra vez venció. Estas fueron las primeras palabras de Koka tras conseguir su tercer triunfo:

Estoy muy feliz... no pensé que esta temporada fuera a ganar, estoy feliz porque tuve falta de confianza, batallé mucho y no me la creía... esta temporada es la mejor".