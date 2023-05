Justo en el 'cora': Dua Lipa llega a la alfombra roja de Cannes con su nuevo novio, Romain Gavras

Comparta este artículo

Cannes, Francia.- Desde hace varias semanas se corría el rumor respecto a que la cantante Dua Lipa sostenía un romance con un importante productor de cine sin que hubiera señales sobre si era cierto o no; no obstante, la cantante de 27 años de edad eligió uno de los escenarios más importantes en torno al séptimo arte para hacer oficial su relación con Romain Gavras, productor de origen francés quien demás de ser considerado la persona más suertuda por muchos, es además 14 años más grande que la interprete de Cold Heart, One Kiss o Leviating.

Durante su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, la famosa no dejó pasar la oportunidad para posar ante las cámaras; no obstante, el momento clave fue cuando involucró al productor y le pidió posar a su lado, lo que permitió que se confirmara que ambos llevan un tiempo saliendo como una pareja formal e incluso, provocó que muchos se preguntaran quién era él y el motivo por el cual había conquistado el corazón de la una de las artistas más importante a nivel internacional.

Medios de comunicación hicieron énfasis en que una vez que la cantante hizo oficial este nuevo noviazgo no se alejó del productor de cine en toda la noche, lo cual resaltó lo enamorada que actualmente se encuentra y sobre todo el interés que tiene en que este romance dure por mucho tiempo más. Ese sentido, la intérprete también llamó la atención debido al outfit que eligió para la noche pues resaltaba su figura y sobre todo hacia un perfecto match con el director.

Una vez que Dua Lipa atrajo la atención en redes sociales, no solamente hubo comentarios respecto a si hacen una buena pareja o no, sobre todo la diferencia de edad que hay entre cada uno de ellos pues el cineasta tiene 41 años cumplidos. Mientras los comentarios siguen atrayendo la atención, la cantante escribió en redes sociales un tierno mensaje dedicado a su actual pareja donde además compartió fotos inéditas que no fueron captadas durante su presencia en este importante festival de cine internacional.

Anoche en Cannes con mi amorcito", escribió.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

¿Quién es Romain Gavras?

El pasado el director de cine francés mantuvo un romance con la cantante, compositora y actriz británica Rita Ora con quién se dejó ver por un lapso de seis meses; al no haber avanzado la relación, poco a poco comenzó a traer la atención de la cantante y con ello comenzaron los rumores sobre un noviazgo. En cuanto a su carrera profesional se refiere se sabe que este ha dirigido vídeos musicales de artistas como Jay-Z, Kanye West, M.I.A., Jamie XX, Justice, The Last Shadow Puppets, por mencionar algunos.

El motivo por el cual el director y la cantante fueron unos de los invitados importantes del Festival Internacional de Cine de Cannes, se debió a que ambos asistieron al estreno de la película Omar La Fraise la cual es dirigida por Elias Belkeddar. Hasta ahora poco se sabe cómo fue que comenzó la relación entre ambos ya que únicamente se dijo, ambos coincidieron en una fiesta en Londres en febrero del año en curso; no obstante, este enlace sigue llamando la atención, ya que muchos de los internautas aseguran que puede tratarse de una relación duradera dentro de la industria del entretenimiento.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna