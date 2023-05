A más de 1 mes de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia reaparece al borde del llanto

Ciudad de México.- La noche del pasado 9 de abril, el mundo de la farándula se vistió de luto por el sorpresivo fallecimiento de Julián Figueroa, el único hijo que nació como fruto de la relación entre Joan Sebastian y Maribel Guardia. Como ya muchos sabrán, esto significó un duro golpe para la estrella de Corona de Lágrimas, quien casi 12 horas después apareció devastada frente a los medios para dar sus primeras declaraciones.

A más de 1 mes de este lamentable evento, la actriz de éxitos como Muchacha italiana viene a casarse, Te doy la vida y Albertano contra los monstruos, hizo gala de su gran fuerza y ahínco, puesto a poco más de 1 semana de cremar a su único hijo, la famosa regresó a trabajar a la obra de teatro Lagunilla mi barrio, así como también retomó algunos compromisos que tenía en la televisión, esto a pesar de que los productores le decían que mejor se quedara en su hogar a vivir su luto, ya que, acababa de vivir una de las pérdidas más terribles a las que un padre podría enfrentarse.

Maribel Guardia volvió a trabajar unos días después de la muerte de su hijo

La lucha titánica a la que Guardia se ha estado enfrentando en el último mes ha sido percibida con sus fanáticos, quienes no tienen más que palabras de admiración para la actriz de 63 años, motivo por el que parte de la audiencia de la mencionada obra de teatro se ha dedicado a llenar de regalos a Maribel, tal y como la propia histrionista presumió a través de su cuenta oficial de Instagram, el pasado viernes, 19 de abril.

Resulta ser que la famosa publicó un video en el que mostró que una fan, identificada como Janneth Conde, le obsequió una almohada en don se aprecia una fotografía de Maribel, Julián y su nieto, José Julián; en la imagen los tres aparecen sonrientes y muy felices. Esta situación provocó que la actriz se sintiera abiertamente conmovida, debido al gran amor que había estado recibiendo últimamente.

Ay muero de amor con los regalos que me dan mis fans, ¿cómo decirles que me tocan el corazón? Gracias, gracias de verdad esto es maravilloso. Y me dan estos regalos (...) Gracias a todos que me dan regalos de mi hijo, gracias los quiero mucho, gracias qué belleza.