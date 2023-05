Paulina Rubio hace humillante comentario a conductora de España y la destrozan: "Estaba drogada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica cantante mexicana Paulina Rubio de nueva cuenta se encuentra en medio de un escándalo debido a que se volvió la burla en las redes sociales debido a que perdió el control de sí misma en diversas entrevistas que dio durante su reciente visita a España. La llamada 'Chica Dorada' causó una fuerte controversia debido al incómodo comentario que lanzó contra la conductora Eva Soriano cuando esta le hizo una pregunta incómoda.

El primer momento extraño que vivió la exintegrante de Timbiriche fue cuando llegó un poco tarde a la transmisión en Y Ahora Sonsoles, siendo exhibida por Sonsoles Onega, quien en plena transmisión al aire dijo que pensaba que la mexicana no llegaría. Después esta misma conductora trató de causar el llanto recordándole a 'La Pau' a su fallecida madre Susana Dosamantes, hecho que ella no permitió: "Yo todavía no hablo de mi mamá en pasado, tú dices que mañana cumple un año pero esto ha sido muy rápido".

Posteriormente, Paulina Rubio de nueva cuenta colocó en el ojo del huracán tras su aparición en este programa, luego de que las cosas se pusieran incómodas durante la entrevista que sostuvo con Eva Soriano. Mientras la cantante mexicana y la presentadora de televisión charlaban, su conversación se salió de control y de pronto la estabilidad de la cantante se vio en duda.

Todo comenzó diciendo que la mexicana confesó que tiene un pedazo de España en su casa, refiriéndose a su hijo mayor; no obstante, Eva respondió en broma: "Ah, pensé que te habías llevado una piedra o algo". A pesar de que en un inicio Rubio consideró divertido el comentario y empezó a reírse, posteriormente se levantó de su asiento y le dio la espalda a Soriano expresando tremenda grosería:

Límpiame el cul... si puedes, ¡coño… que me limpies el cul...!, no es cierto, ay que mala".

En las imágenes que ya le han dado la vuelta al Internet, se observa que en este instante la conductora no entiende lo que está pasando, por lo que la cantante refiere: "¿No que eres bromista güey?", haciéndole notar que el chascarrillo no le había gustado. Finalmente, Eva Soriano le respondió totalmente desconcertada: "Pero Paulina, me dijiste p'límpiame el cul..., no se lo habías dicho a nadie", dijo Eva ya molesta.

Algunos internautas se preguntaron si en realidad Paulina reacciona de esta manera cuando se molesta, si se trataba de una broma o no estaba en condiciones (acusando que quizás "se encontraba intoxicada"), pero hasta ahora la artista no se ha pronunciado al respecto. Muchos incluso consideraron que 'La Pau' podría estar regresando a su época de "diva drogada". ¿Qué piensas de la actitud de la mexicana en España?

Fuente: Tribuna