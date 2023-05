Tras 3 años en TV Azteca, Michelle Vieth aparece ahogada en llanto en VIDEO y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Michelle Vieth, quien estuvo trabajando alrededor de 3 años en TV Azteca antes de reincorporarse a Televisa, robó el aliento y dejó sin palabras a todo el público de Televisa debido a que en una reciente entrevista con el programa Cuéntamelo YA! acabó rompiendo en llanto frente a las cámaras. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse pues se trataron de lágrimas de felicidad.

Resulta que la protagonista de telenovelas como Mi Pequeña Traviesa y Soñadoras se conmovió hasta las lágrimas al ver que su hija mayor, Michelle Ampudia Vieth, ya realizó su debut en el cine. Desde hace algunos meses la también presentadora había adelantado que su primogénita de apenas 15 años tendría una participación especial en la cinta La Loca de Reforma, la cual es protagonizada por ella.

Platicando con el reportero Ricardo Escobar, Michelle no pudo contener el llanto al ver las primeras imágenes de la guapa adolescente en el 'teaser' que recién lanzaron: "Mira, ya estoy chillando de emoción, son lágrimas de emoción, de felicidad, no crean que de otra cosa", declaró ante las cámaras de Televisa Espectáculos. 'Michellita' hará la versión adolescente del personaje de su madre y es por ello que siente mucha emoción.

La exconcursante de los realitys del Ajusco, La Isla y México Baila, apuntó también que ella no acompañó a su hija a las grabaciones pues quiere que ella crezca sola: "Ella aparece conmigo en este teaser, tiene su vestido rojo y todo. No me había tocado ver nada de lo que ella filmó porque no soy mamá cuervo, no me gusta estar encima de ella y además, en su carrera, siempre le he dado la libertad de que ella cree su propio personaje y que estudie sus propias escenas".

Michelle Ampudia nació fruto del matrimonio que tuvo 'La Vieth' con Leandro Ampudia, con quien también procreó a su segundo hijo Leandro. Sin duda alguna Michelle está viviendo una de sus mejores etapas ya que en el pasado la pasó muy mal luego de atravesar varios divorcios y fracasos en su vida amorosa, como su ruptura de 'El Potro' Caballero, quien señaló que presuntamente tuvo un romance con Yolanda Andrade.

Desafortunadamente en cuestiones de salud Michelle no vive el mejor momento ya que el año pasado tuvo que renunciar a su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy debido a que tenía anemia y necesitaba una cirugía. Vieth contó que padece una extraña enfermedad en la sangre llamada adenomiosis, lo que provoca que sus niveles de hemoglobina bajen y más síntomas como fatiga y desgaste.

