Luna de Fresa: Horóscopos, manifestaciones y predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 19 de mayo se vivió un eclipse que además tuvo relación con la presencia de la luna nueva en Tauro; por si fuera poco, el próximo 4 de junio sucederá la Luna de fresa, lo cual permite que todo lo que manifestemos tenga más probabilidades de qué se cumpla. A pesar de haber pasado varios días, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y pitonisas más famosas del país, advierte que el poder de este fenómeno lunar seguirá y por ello, estas son las manifestaciones que te recomienda hacer con base a tu signo zodiacal. Mucha suerte y feliz domingo.

Foto: Ilustrativa

Aries: Este es un buen día para que compartas con todos los que te rodean; los fenómenos lunares te sugieren que manifiestes abundancia para que puedas continuar con estas acciones, además de permitirte liberarte de preocupaciones. Trabaja en los lazos familiares, te ayudarán a superar cualquier problema.

Tauro: Todas las acciones que tuviste a lo largo de la semana te están pasando factura por lo cual hoy es un día perfecto para que trabajes en tu descanso; lo ideal es que manifiestes tranquilidad y paz mental pues te será de ayuda en los siguientes días. Aprovecha este tiempo para reflexionar en cada una de tus acciones y sobretodo conocer qué es lo que debes cambiar.

Géminis: Estás en una etapa perfecta para encontrar el amor, manifiesta no sólo una buena relación de pareja sino también amor propio, verás que te ayudará a encontrar la estabilidad espiritual que tanto te hace falta. Alguien cercano a ti está esperando un mensaje importante, no temas a abrir tus sentimientos y trabajar en la comunicación.

Cáncer: Las emociones las tienes a flor de piel, lo mejor es que te abras y pierdas el miedo a ser criticado; manifiesta paz y sobre todo un mejor manejo de la comunicación, te ayudara a enfrentar cualquier obstáculo que tengas. No sobredientes las cosas, no llegarás a nada, mejor date un tiempo para aclarar la cabeza, apóyate de las personas que te rodean.

Leo: Esas a poco de tomar una decisión importante en tu vida, lo mejor será que evalúes los pros y contras de este nuevo reto. Manifiesta sabiduría que será lo que más te ayudará no solo en esta etapa sino también a futuro. Los comentarios que escuches sobre ti no deberás tomarlos a pecho, la mayoría te ayudará a crecer en todos los aspectos.

Virgo: Tienes un proyecto pendiente que estas a punto de sacar adelante o materializar. Manifiesta suerte y abundancia que verás que se te dará todo a pedir de boca. Muchas personas a tu alrededor están muy contentos con tu desempeño, aprovecha esta aura para seguir atrayendo a más personas a tu vida.

Libra: Has tenido mucho trabajo y quizá estás un poco agobiado, lo que deberás hacer es manifestar más oportunidades, no ignores las señales que te dan apertura a mejoras, ya que esto a la vez te permita generar más riqueza y sobre todo, comodidad para con los demás. Sí, es momento de decirle adiós a las deudas.

Escorpio: Este es el momento adecuado para cambiar de perspectiva de muchas de las cosas que te rodean. Date un momento para evaluar qué es lo que quieres y cómo es que te ayudará a forjar un mejor futuro. Lo que debes manifestar sin cambios y oportunidades ara bien, verás que pronto podrás cambiar de trabajo, casa o hasta de ciudad por algo mucho mejor.

Sagitario: Hay problemas que solo viven en tu cabeza, no deberás crear tormentas donde no las hay. Manifiesta claridad que será lo que te ayudará a dejar a un lado los problemas que tú mismo te estás provocando. Recibirás una noticia que estabas esperando y que cambiará muchas de las cosas que pensabas ya no tenían solución.

Capricornio: Te preocupan muchas cosas en tu vida familiar y laboral pero nada de eso debería estar consumiendo tu energía. Poco a poco el Universo te mostrará una cara diferente que te ayudará a ver con más claridad el camino adecuado. Manifiesta dirección que verás te ayudará a tomar mejores desiciones en adelante.

Acuario: Necesitas enfocarte mas en tu salud, no dejes a un lado la dieta y el ejerció pues será lo que más te servirán para cualquier señal de debilidad en tu organismo que puedas llegar a sentir. La manifestación que debes hacer todos los días es la de la disciplina, verás que te servirá para cada aspecto de tu vida.

Piscis: Ultimamente piensas en cosas materiales y en la manera de obtenerlas, lo más posible es que estés buscando la renovación de tu entorno y este es el momento adecuado para hacerlo realidad. No es que lo tangible sea lo que más deba importarte pero has trabajado mucho por darte un capricho. Manifiesta este día metas, que todas las vas a alcanzar.

Fuente: Tribuna