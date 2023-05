Tras destrozarlo en 'Flowers', Miley Cyrus da impactante noticia sobre matrimonio con Liam Hemsworth

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberlo destrozado con su tema Flowers, la famosa actriz y muy polémica actriz, Miley Cyrus, acaba de realizar una entrevista para la revista British Vogue, en la que dió una impactante noticia con respecto a su fugaz matrimonio del guapo y muy reconocido actor, Liam Hemsworth, dejando a más de uno de sus millones de seguidores con la boca abierta ante sus inesperadas declaraciones.

Como se sabe, Miley y Liam se conocieron siendo unos jóvenes adolescentes en las grabaciones de la película El Último Verano, en la cuál se encendió la chispa del amor y comenzaron a salir románticamente, alegrando a Miles de sus seguidores, pues consideraban que eran una maravillosa pareja, incluso en el 2012, tras tres años saliendo y luciendo totalmente enamorados, se comprometieron en el mes de junio.

Lamentablemente, en el año del 2013 anunciaron que habían cancelado este compromiso sin dar explicaciones al respecto y continuaron con su vida por separado, saliendo con diferentes personas, hasta que un par de años después retomaron su romance y en el 2018 finalmente llegaron al altar, pareciendo que su historia de amor sería para siempre y tendría un final feliz, con esa familia que ambos expresaron desear tener.

Pero, las cosas no resultaron de esa manera, dado a que Cyrus en agosto del 2019 confirmó que tras 9 meses de matrimonio, ambos habían decidido separarse, alegando diferencias irreconciliables, aunque muchas teorías apuntaron a que ella le habría Sido infiel al actor de Hollywood y la destrozaron, sin embargo, ella negó rotundamente estas declaraciones y en Flowers dió a entender que quien habría sido infiel sería él, aunque ella jamás ha confirmado que el tema sea dedicado a su ex.

Pese a que no hay algo certero respecto a la canción que salió hace un par de meses, una vez más la relación de la expareja volvió al centro del ojo público y se reavivaron varias teorías de que él habría Sido infiel en múltiples ocasiones o el hecho de que la maltrataria emocionalmente queriendo reprimir su manera de ser, pues él deseaba a alguien más "sumisa", temas a los que ninguna se ha pronunciado o al menos hasta este domingo 21 de mayo.

Esto pues en la mencionada revista de espectáculos y moda, la joven cantante acaba de afirmar que no se arrepiente de haberse casado con Liam ni de haber estado tantos años a su lado, afirmando que: "no borraría mi historia, ni quisiera que se borre", señalando que para ella fue algo bueno, pues al menos podía decir que su vida no ha Sido aburrida y tiene muchas cosas interesantes que contar.

