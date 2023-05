Tras sufrir una grave adicción y retirarse de la actuación, Kuno Becker abre tienda para mascotas

Ciudad de México.- Kuno Becker llegó a ser uno de los actores más prolíficos de México, al grado en el que hasta la fecha es recordado por su gran trabajo en producciones como Primer amor... a mil por hora, Secretos del Corazón y CSI: Miami, todo esto sin contar que el famoso dio vida al personaje de Disney, 'El rayo McQueen' en la franquicia de películas de Pixar, Cars. Sin embargo, para el año 2019, histrión anunció que se retiraría por completo de la actuación.

Al igual que muchas personas del medio, pese a que parecía ser que Kuno lo tenía todo para triunfar, ya fuera talento, carisma y atractivo, la realidad es que detrás de todo esto, el galán vivía su propio drama. Como algunos ya sabrán, Becker que tuvo que luchar contra una severa adicción a las sustancias ilegales, lo que no muchos sabían, es que, en determinado momento, el famoso estuvo a punto de perder la vida.

Dicha premisa salió a la luz la noche del pasado sábado, 20 de mayo, cuando le histrión publicó un video a través de su canal de YouTube, en donde reveló que, en el peor punto de su adicción, estuvo a punto de morir y es que, la debilidad que sentía era tal, que ni siquiera podía ponerse de pie por sí mismo, así que llegó al grado de colocar una silla a un costado de su cama para poder levantarse sin tener mayores inconvenientes.

Casi me muero por esa adicción a las drogas, no fue una cosa ahí más o menos sino que fue una enfermedad bastante grave que tuve, llegué al punto en el que no me podía levantar de la cama por tanta debilidad y literalmente tenía una silla al lado para sostenerme y poderme levantar e ir al baño, me acuerdo el haberme visto al espejo y ver la muerte reflejada, sabía que en cualquier momento me podía morir", declaro Kuno frente a cámaras.