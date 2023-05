De no creer: Tras Ley Anti-Drag impuesta en Florida, vocalista de Tool sorprende sobre el escenario

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El pasado 17 de mayo del presente año, el Gobierno de Florida encabezado por el político republicano Ron DeSantis, quien busca convertirse en presidente de Estados Unidos durante las elecciones del 2024, firmó varias restricciones a los tratamientos de afirmación de género enfocados a menores de edad por lo cual prohibió la realización de espectáculos drag, además del uso de baños mixtos y pronombres de género neutro, causando controversia en la comunidad internacional; no obstante, en el marco en que sigue la polémica el vocalista de la agrupación de rock Tool, sorprendió a los asistentes a un festival por la manera en la que se pronunció al respecto.

Continuaremos siendo un refugio de cordura y una fortaleza de la normalidad, y los menores deben tener una educación que lo refleje", dijo DeSantis al firmar tales decretos.

Ron DeSantis, gobernador de Florida

El pasado fin de semana se llevó acabo en la ciudad de Florida el festival Welcome to Rockville para el cual la agrupación Tool estaba contemplada el día domingo 22 de mayo. Mientras los fanáticos de los interpretes de temas como Sober, The Pot o Schism los esperaban en Daytona Beach, Maynard James Keenan quien funge como líder y fundador de la agrupación, desafió las leyes del actual Gobierno al salir vestido como drag queen y permanecer de esta manera durante toda la presentación.

El intérprete no sólo estaba dando de qué hablar durante la primer presentación de la agrupación en lo que va del año, sino que además acaparó la atención de la prensa por el hecho de haber salido durante la primer parte del espectáculo utilizando una peluca rubia, además de pintarse los labios con un labial rojo de manera exagerada, al tiempo que usó senos prostáticos, atuendo que es mucho menos llamativo que el usado por los artistas drag pero fue una parte importante para pronunciarse sobre las recientes leyes firmadas por el Gobierno de Florida.

Maynard James Keenan, vocalista de Tool

De acuerdo con los expertos, este espectáculo actualmente forma una violación a la ley pues se estaría considerando como un espectáculo drag aunque la música de la agrupación es muy diferente a la que este tipo de espectáculos ofrece. Sin embargo, muchos de los fanáticos del grupo insistieron en que es una excelente manera de apoyar a quienes llevan a cabo este tipo de espectáculos, mientras se hace un fuerte pronunciamiento en ir en contra de los derechos de la comunidad LGBT la cual es parte importante de los espectáculos de este tipo.

Por el momento, no se sabe si la manera de pronunciarse de parte del músico Maynard James Keenan será de la misma manera para las presentaciones que tiene la agrupación agendadas en Ohio, Kentucky o California dónde la ley firmada por DeSantis también fue criticada por la ciudadanía en general. Asimismo, el gobierno de Florida no se ha pronunciado por una posible sanción derivada de la realización de la presentación del grupo durante el festival sucedido en uno de los recintos más importantes del Estado.

En el marco en que se firmaron los tratados en contra de los espectáculos Drag, defensores de la comunidad LGBT lanzaron una fuerte crítica a la actual legislación asegurando que esto se trataba sólo de un esfuerzo para borrarlos de la sociedad de todo Florida. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el político republicano arremete en contra del hecho de legislar a las personas transgénero por lo cual se pidió evitar que se convierta en candidato a la presidencia del 2024 pues una vez en el poder podría impulsar más leyes en contra de la comunidad del arco iris.

