Dua Lipa confirma relación en Cannes; su exnovio Anwar Hadid así reacciona: "Intento no matarlo"

Estados Unidos.- Hace un par de días la reconocida y muy querida cantante de origen británico, Dua Lipa, hizo oficial el hecho de que dejó la soltería y confirma relación con el famoso director, Romain Gavras, al llegar muy abrazada y feliz al Festival de Cannes, motivo por el que su expareja, el modelo Anwar Hadid, habría reaccionado fatal a la noticia, pues compartió inquietantes mensajes como un: "intento no matarlo".

Como se recordará, en junio del 2019, tanto Dua y el hermano de Gigi Hadid, una de las más reconocidas supermodelos de EU, confirmaron su romance al aparecer muy juntos, felices y acaramelados en la playa, disfrutando del sol, el mar, la arena y la compañía del otro, tras lo que todo parecía ir viento en popa, pues incluso un año después adoptaron juntos a un bello cachorro de nombre Dexter que fue el primer paso para formar su familia.

Pero, lamentablemente a finales del 2021, pocos meses antes de que celebraran su tercer aniversario, la pareja anunció en su cuenta de Instagram que oficialmente habían decidido ponerle fin a su relación, debido a que ambos estaban teniendo problemas para verse y hablar por el exceso de carga que tenían en diferentes partes del mundo, señalando que todo había quedado en los mejores términos y siguieron con su vida.

Ahora, tras casi dos años de esta separación, la cantante británica se presentó al lado de su nuevo galán en la alfombra roja para el estreno de Omar La Fraise (El rey de Argel) el pasado viernes 19 de mayo, en donde ambos se mostraron felices y emocionados de demostrar que estaban en una relación amorosa, pues ninguno dudo en tomarse de las manos o abrazarse posando para las cámaras, sin ocultar su amor.

Pero mientras que los fans de Dua celebraban su nuevo enamoramiento, quién parecía estar tomándolo muy mal fue su expareja, debido a que a través de sus redes ha comenzado a dejar preocupantes mensajes, como que se está controlando para no ir a buscarlo y "matarlo", que no podía respirar o que odiaba la manera en la que pronunciaba su nombre, y aunque no dijo que iban hacia la cantante, todos lo tomaron de dicha forma.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida intérprete de Physical, uno de los éxitos más sonados por el mundo, no ha salido a pronunciarse ante estos inquietantes mensajes, que han estado alarmando y preocupando a sus millones de seguidores por su contenido, por parte de su expareja, sin embargo, se espera que pronto salga para hablar al respecto con los medios o mandar un mensaje en redes sociales.

