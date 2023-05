El estilo denim vendrá con fuerza para la segunda mitad del 2023; así lo podrás usar como toda una experta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estilo denim es una tendencia que se mantiene vigente, sin importar cuántos años pasen. Ya sea que se trate de unos jeans clásicos, una chaqueta vaquera o un vestido tejano, esta corriente contiene prendas versátiles y cómodas que se adaptan a cualquier ocasión. Sin embargo, lucirlo como toda una experta no es tan fácil como parece. Hay algunos trucos y consejos que debes tener en cuenta para combinar esta tendencia con acierto y crear looks originales y favorecedores.

Lo primero que debes saber es que el denim tiene diferentes tonos y lavados, desde el azul oscuro hasta el blanco, pasando por el gris o el negro. Cada tono tiene sus ventajas y desventajas, y debes elegir el que mejor se adapte a tu tipo de piel, cabello y silueta. Por ejemplo, los tonos claros aportan más volumen y luminosidad, mientras que los oscuros estilizan y disimulan las imperfecciones.

También puedes jugar con los contrastes y mezclar diferentes tonos de denim en un mismo look, siempre que mantengas un equilibrio y una armonía. Otro aspecto importante es el corte y la forma de las prendas denim. Existen muchos tipos de jeans, desde los skinny hasta los boyfriend, pasando por los flare o los mom jeans. Cada uno tiene su propio estilo y se adapta mejor a una forma de cuerpo u otra.

Por ejemplo, los skinny jeans son ideales para las mujeres con piernas delgadas y largas, mientras que los boyfriend jeans son perfectos para las que tienen caderas anchas y quieren un look más desenfadado. Lo mismo ocurre con las chaquetas, camisas y vestidos denim, que pueden ser más ajustados o más holgados, más cortos o más largos, más lisos o más rotos. Lo importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto.

Por último, no te olvides de los complementos y accesorios para lucir el estilo denim como toda una experta. Esta corriente tiene un tejido muy fácil de combinar con otros materiales y colores, así que puedes darle rienda suelta a tu imaginación y crear looks únicos y personales. Por ejemplo, puedes combinarlos con cuero para un look más rockero, con seda para un look más elegante, con algodón para un aspecto más casual o con lana para un atuendo más abrigado. También puedes añadir toques de color con zapatos, bolsos, pañuelos o joyas que resalten tu outfit y le den más vida.

Como podrás notar, lucir este estilo toda una experta es más fácil si sigues estos consejos. El denim es una prenda atemporal y versátil que te permite crear infinidad de looks para cualquier ocasión. Solo tienes que encontrar el tono, el corte y la forma que mejor te sienten y combinarlos con los complementos adecuados. Así podrás disfrutar del estilo denim con confianza y personalidad.

