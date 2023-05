El séptimo arte de viste de luto: Muere el actor Ray Stevenson a unos días de cumplir 59 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La tarde de este lunes 22 de mayo, la industria del cine recibió una de las noticias más lamentables y es que luego de haber sido hospitalizado de emergencia, se confirmó el deceso del actor Ray Stevenson a los 58 años de edad, histrión que ganó fama luego de haber participado en importantes proyectos como Thor, Star Wars, Punisher o Divergente por mencionar algunos. El famoso estaba por celebrar su cumpleaños número 59 el próximo 25 de mayo.

De acuerdo con la información preliminar, Stevenson fue llevado a un hospital el día sábado 20 de mayo mientras filmaba la cinta Cassino in Ischia; tras ello, su representante informó que el deceso ocurrió el día domingo, es decir, un horas después de haber sido llevado de urgencia al nosocomio. Hasta el momento, no se ha revelado qué fue lo que lo llevó a requerir atención médica urgente y tampoco qué clase de complicaciones sufrió al interior del hospital pues aparentemente gozaba de buena salud.

Muere el actor Ray Stevenson

Al conocerse este repentino deceso, internautas de inmediato lamentaron los hechos y pidieron a las personas cercanas la famoso dar más detalles sobre este repentino acontecimiento. No obstante, otros también insistieron en que su legado seguirá presente pues además de las películas antes mencionadas, participó en proyectos como Dexter, Ahsoka, o Kill the Irishman donde dio vida a 'Danny Greene', un mafioso que había sido responsable de iniciar una guerra territorial en la ciudad de Cleveland en 1970.

Fanáticos de Star Wars fueron otros de los que se pronunciaron por esta muerte por lo que insistieron en que se podrá mantener su legado en la serie Ahsoka, proyecto que está por estrenarse y donde el hoy fondo actor grabó el papel de 'Baylan Skoll'. Ray Stevenson se sabe, nació en 1964 en la ciudad de Lisburn, en Irlanda del Norte y su amor por la actuación lo llevó a incursionar en el mercado estadounidense, volviéndolo en un famoso de talla internacional por el cual el público llora su partida.

Ray Stevenson en 'Ahsoka'

Así fue su carrera

De acuerdo con lo expuesto en vida por el famoso, a la edad de 25 años tuvo la oportunidad de trabajar como diseñador de interiores en Londres, actividad que le permitió hacerse de fondos para poder cursar la carrera de actuación en la Escuela de Teatro Bristol Old Vic en Inglaterra de la cual se graduaría a los 29 años de edad. Pese a haber salido a una edad más avanzada en comparación con otros famosos, Stevenson debutó en la comedia romántica The Theory of Flight donde por su físico interpretó a un gígolo.

Con el paso del tiempo, tuvo la oportunidad de participar en otros proyectos como fue el caso de la película King Arthur en 2004 y con ello, se abrió paso en HBO donde incursionó en el proyecto Roma. Este papel insistió, fue uno de los que más lo marcó en su carrera actoral pues le permitió tener la oportunidad de forjar su camino y sobre todo, buscar proyectos que le permitieran explotar su talento al máximo, algo que lo llevó a ser querido por la audiencia que hoy llora su partida.

Ray Stevenson fue hospitalizado de emergencia el sábado 20 de mayo

En ese momento me di cuenta de lo que era salirse de tu propio camino y confiar en tus instintos, y confiar en que gran parte de tu trabajo se ha hecho de manera inconsciente y silenciosa", declaró en 2020.

Fuente: Tribuna