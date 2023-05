Gaby Spanic revela la verdadera razón de su salida de 'Top Chef VIP 2': "Denigran mi dignidad"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Mientras se rumorea que MasterChef Celebrity está sufriendo para elevar sus números de rating, todo parece indicar que Top Chef VIP 2 está atravesando por su propia crisis, en la que cual estaría involucrada la protagonista de La Usurpadora, Gabriela Spanic, quien recién el pasado viernes, 19 de mayo, se anunció que se retiraría definitivamente de la competencia por los 100 mil dólares, debido a problemas personales.

Esta noticia fue confirmada por la conductora Carmen Villalobos, pero también por la cuenta oficial de Instagram del mencionado programa de telerrealidad, donde expresaron su "cariño y respeto" para la famosa; sin embargo, el programa de espectáculos Chisme no Like, tendría otra versión y es que, según ellos la antagonista de Soy tu dueña no se habría marchado por dicho motivo sino por otra causa.

No fue sino hasta que la propia Gaby Spanic reapareció en sus redes sociales que se supo lo que habría ocurrido y todo indicaría que las cosas fueron un poco más turbias de lo que se creía. De acuerdo con el testimonio de la histrionista, los productores del show habrían mostrado favoritismo por ciertos participantes, por lo que a lo largo del programa se habrían presentado algunas trampas que le disgustaron a la también cantante.

Estoy aquí dando la cara, 'Top Chef' ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y el favoritismo y mucho menos que me digan que no sea capaz de aguantar.



Cabe señalar que existía la teoría de que Gaby Spanic se había salido del espectáculo por una guerra de egos, cosa que fue desmentida por la actriz, quien aclaró que nada estaba más lejos de la realidad, puesto lo que en realidad había ocurrido es que fue "denigrada" y tratada como si su trayectoria no fuera tan importante, es decir, como toda una desconocida, cuestión que le desagradó, ya que el show en sí es de personas famosas cocinando.

Gaby también mencionó que ella no se encontraba en el lugar en el que estaba por favoritismo de alguien en específico, ya que, comenzó su carrera prácticamente desde cero, por lo que le resultaba bastante frustrante ver que las elecciones no las hacía precisamente el público, sino que se trataba de lo que los productores querían, lo que a su vez, provocaba el desprecio del trabajo que las estrellas imprimían en el programa.

Hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos, pero no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional.

Como se mencionó anteriormente, el medio Chisme no Like fue el primero en revelar que Gaby Spanic no se había marchado de Top Chef VIP 2 por cuestiones personales, dicha información fue reforzada por un audio que presentaron en donde se aprecia la voz de Spanic, mencionando que, por el momento, no puede dar demasiados detalles sobre por qué abandonó el show y prometiendo que en algún momento, más adelante, lo haría.

