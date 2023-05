Joanna Vega-Biestro denuncia maltratos de Arath de la Torre en 'Sale el Sol': "Me amenazó con mi hija"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa y querida presentadora, Joanna Vega-Biestro, en vivo del programa Sale el Sol se tomó un momento para denunciar maltratos de manera pública por parte del polémico presentador del programa Hoy y reconocido actor, Arath de la Torre, señalando que en una fiesta familiar le gritó y la amenazó enfrente de su hija, sin importarle que estaba la menor de dos años, a la cual señala que también le deseó el mal.

Vega-Biestro en Pájaras al Alambre, mencionó que el motivo de los insultos y las amenazas fue porque este estaba enojado por la opinión que ella dio cuando en el mes de febrero compartió un video en el que estaba insultando al público, tachándolos de ser una "bola de huev..." y que él tenía que levantarse temprano y sonreír ante las cámaras, poniendo su cara de "pen..." para entretenerlos, recordando que ella dijo que por esa actitud es que sus proyectos fracasaban.

Tras esto, narró que el encuentro se dio en un ambiente familiar, pues ellos se encontraron en una fiesta infantil en la que llevó a su hija de dos años, Antonella, sin su marido porque no pudo estar presente, y que de la Torre aprovechándose del momento se acercó a ella y le dijo que estaba muy molesto con ella por lo que dijo, a lo que ella le respondió que se calmara y respetara que estaba con su pequeña, pero que este en vez de retroceder se le pegó a la cara y la reto con más fuerza entre gritos.

Joanna Vega-Biestro. Sale el Sol

La presentadora mencionó que aunque él seguía gritándole e insultándola, ella le dijo que: "opinó con consciencia", mientras que él le dijo que se fuera la chin... entre gritos y aún invadiendo su espacio personal, por lo que le solicitó respeto una vez más a que se moderada por la menor que tenía en brazos, por lo que este viendo a la niña y después a ella le dijo que "toda la porquería que es" se irá contra su hija y le dará risa ver la manera en que le afecte a la menor.

No te lo voy a permitir, no te voy a permitir que involucres a mi hija en un pleito que es tuyo y mío... Pudiste haberme reclamado y pudiste haberme insultado como lo hiciste pero sin que estuviera ella presente, ahí me la aguanto, porque sé a lo que me dedico y que les gusta reclamar", expresó molesta.

Finalmente, señaló que aunque parecía que las cosas iban a concluir cuando él decidió alejarse, no fue así, pues como ella siguió en la fiesta él siguió retándola cuando estaban cerca, la seguía insultando y que la amenazó afirmando que no debió de meterse con él, por lo que ahora la conductora lo retó a que le llamara y siguiera con sus reclamos y que la desmintiera si es que se atreve a hacerlo, pues sabe perfectamente que no miente.

Arath de la Torre. Internet

Ante esto, su compañera, Ana María Alvarado dijo que Arath cometió una grosería, una falta de ética y falta de respeto, mencionando que él podría haber reclamado pero no delante de la niña y si ya no podía contenerse hacerlo de una manera más respetuosa, señalando que no entendía que era lo que le pasaba, pues recordó que esta no es la primera vez que comete este tipo de ataques públicos, así que le pidió que revisara interiormente que tenía en su corazón y en su mente que no soporta ni una crítica.

De igual manera, el presentador Gustado Adolfo Infante, recordó cuando amenazó a Jorge Ugalde de muerte, destacando que ya deben de ponerle un límite y él bajarle a sus arranques, pues se estaba saliendo de control y el haber llegado a los extremos de intimidar y amenazar a una madre junto a una bebé de dos años era un problema muy serio que debía ser tratado, a lo que Vega-Biestro añadió que no va a permitir que se meta con su bebé.

Fuente: Tribuna del Yaqui