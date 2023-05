Las sandalias transparentes resucitan para verano 2023; descubre qué 'celebrities' las han llevado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las sandalias transparentes son un calzado que no pasa de moda. Cada verano, son utilizadas con orgullo por las celebrities y las influencers quienes las lucen con todo tipo de looks, desde los más elegantes hasta los más casuales. Pero este 2023, se reinventan y se llenan de brillo y glamour. ¿Quieres saber por qué este zapato volverá a ser tendencia en este año y qué actrices o cantantes las han usado? Sigue leyendo este artículo porqué aquí te enteras.

Las sandalias transparentes tienen la ventaja de que combinan con cualquier color y estilo. Son como unos zapatos invisibles que alargan la pierna y estilizan la figura. Además, son muy versátiles y se pueden llevar tanto con vestidos como con pantalones, faldas o shorts. Pero este año, dicho calzado no se conforma con ser discreto y neutro. Ahora se adornarán con cristales, joyas, perlas y otros detalles que les dan un toque de luz y sofisticación.

Esta tendencia se ha visto en las pasarelas de las colecciones crucero de 2023, donde firmas como MM6 Maison Margiela, Missoni o Tory Burch han apostado por ellas. También han estado en las tiendas de moda de renombre. Y por supuesto, se han expandido en la calle, donde las sandalias transparentes con brillo y colores sutiles han logrado conquistar a las mujeres más exigentes.

Pero, ¿quiénes son las famosas que han llevado esta tendencia? Una de las pioneras fue Jennifer López, quien fue vista recientemente luciendo unas sandalias transparentes con un look elegante. Otra fue Rihanna, quien optó por este calzado con perlas para asistir a una fiesta en Los Ángeles. También se han sumado a esta moda otras cantantes como Dua Lipa, Rosalía o Selena Gomez, y actrices como Zendaya, Margot Robbie o Emma Stone.

Como ves, las sandalias transparentes son un 'must have' para este verano 2023. Si quieres seguir esta tendencia, te recomendamos que elijas este calzado con algún detalle que les dé personalidad y que las combines con prendas que resalten su brillo. Por ejemplo, puedes llevarlas con cristales con un vestido tejido, o con perlas con un pantalón blanco. Lo importante es que te sientas cómoda y segura con tu look.

Las sandalias transparentes son un calzado que nunca falla. Son elegantes, versátiles y favorecedoras. Y este 2023, además, son divertidas y originales. Así que no lo dudes más y únete a esta divertida moda que, poco a poco se va apoderando de diversos miembros de la socialité. No olvides acompañarlas con una falda midi o corta, para que puedas dar la impresión de unas piernas más largas, tal y como se mencionó anteriormente.

