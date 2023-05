Lucía Méndez no se queda callada y le envía 'recadito' a Angelique Boyer: "Sigo siendo Diana Salazar"

Ciudad de México.- La semana pasada, Angelique Boyer y Sebastián Rulli paralizaron a la industria de la farándula al anunciar que trabajarían juntos nuevamente con un ambicioso proyecto de Vix+, la plataforma de streaming de Televisa/Univisión. Se trata de unas de las producciones más icónicas que la empresa de San Ángel lanzó a finales de la década de los 80: El extraño retorno de Diana Salazar.

El extraño retorno de Diana Salazar es una telenovela mexicana que se transmitió por primera vez en 1988. La historia gira en torno a una joven que descubre que tiene poderes paranormales y que está relacionada con una bruja quemada en la Inquisición. A lo largo de la trama, la protagonista se enfrenta a diversos obstáculos y enemigos que quieren aprovecharse de su don o destruirla. La protagonista fue interpretada por Lucía Méndez, una de las actrices más populares de la época. Su pareja romántica fue Jorge Martínez, un actor argentino que debutó en México con este papel.

Lucía Méndez en la versión original de 'El extraño retorno de Diana Salazar'

El extraño retorno de Diana Salazar fue un éxito de audiencia y crítica; se convirtió en un referente del género de la fantasía y el misterio. La telenovela abordó temas como la reencarnación, la telequinesis, el mal de ojo y la brujería, con efectos especiales que sorprendieron al público. Además, la música de la telenovela fue compuesta por el reconocido cantautor Juan Gabriel, quien interpretó el tema principal De mí enamórate.

Dado a lo relevante que fue dicho melodrama, no es de sorprenderse que en pleno 2023, es decir, más 30 años después, Televisa desee retomar la historia con Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quien al igual que su antecesor, es de origen argentino. Es por este motivo que la prensa acudió a Lucía Méndez para averiguar su postura con respecto a que uno de sus trabajos más importantes sea retomado.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son los elegidos para participar en la nueva versión de 'El extraño retorno de Diana Salazar'

Lucía se mostró bastante entusiasmada con ello e incluso hizo especial énfasis en que la "nueva tecnología" ayudaría a crear algo muy diferente a lo que ella hizo más de tres décadas atrás. Por otro lado, no pudo evitar enviarle un recadito a Boyer, a quien le recomendó utilizar los ojos amarillos que fueron tan característicos de su personaje en la primera versión, asegurando que, de lo contrario, no tendría "chiste", porque dejaría de lado la mítica aura de 'Diana'.

Yo no soy nadie para dar consejos. Me imagino que sí (se pondrá ojos amarillos), sino, no tiene chiste, sino se pone los ojos amarillos y es un amarillo huevo.