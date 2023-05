Se 'calientan' los ánimos en TV Azteca: Masterchef Celebity despide a este famoso de la competencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 21 de mayo se emitió la segunda edición del programa de TV Azteca, MasterChef Celebrity Mexico el cual está de regreso no solo con nuevas personalidades detrás de la estufa, sino también nuevos chefs que sirven como jurado y claro, nueva presentadora, lo que al parecer no acaba de convencer a la teleadiencia debido a que en emisiones pasadas, el jurado e incluso Tatiana se 'robaron el corazón' de los fans de éster programa. Pese a que poco a poco se van 'calentando motores', ya hubo un segundo eliminado y a continuación te contamos de quien se trató.

Foto: Instagram

Cabe destacar que la emisión anterior, Alejandro Lukini fue el primer eliminado de esta famosa competencia, lo que llevó a los famosos a preguntarse cuáles serían los retos que se deberán enfrentar siendo el primero el de la 'caja misteriosa', la cual contaba con ingredientes específicos para convencer a los chefs. El reto era elegir los ingredientes con una sola mano, algo que Jimena Longoria pasó de lado y terminó por afectar a su equipo. Otro de los momentos clave fue cuando Jorge 'El Travieso' Arce recibió un llamado de atención pues su higiene para degustar los alimentos quedó muy en duda.

No obstante esto no sería todo pues el platillo de Eduardo Capetillo Gaytán, Lis Vega y Fabiola Campomanes se llevó una de las peores criticas, ya que a decir de la chef Zahie Téllez, su aspecto era tan malo que optaba por no presentarlo al público. "No lo voy a seguir comiendo". Curiosamente, el expulsado de la noche no sería ninguno de estos famosos quienes hasta ahora, siguen vigentes en la competencia al igual que Paco Palencia, El Cibernético, Ana Patricia Rojo, Emir Pabón, 'El Travieso' e Irma Miranda ya que subieron al balcón durante la primera parte de la emisión.

El tiempo del programa avanzaba y con ello se llegó el momento de la eliminación. Unos de los famosos que estaban 'en la cuerda floja' fueron Poncho De Nigris, Lis Vega, el Padre José de Jesús Aguilar y Pedro Prieto quienes buscaron contener al jurado de tener la sazón adecuada para seguir buscando avanzar a la final y ser el nuevo master de la cocina más famosa de México: no obstante, la duda quedó solo sobre el regiomontano y el español cuyos platillos no fueron mucho del agrado de los chefs en cargados de evaluar a cada unos de los concursantes.

La duda se resolvió cuando en la pantalla apareció el rostro de Prieto dejándolo como el segundo eliminado de MasterChef Celebrity México ya que para Zahie Téllez, Alfonso Cadena y Adrián Herrera fue uno de los más débiles del reto que aseguraría su estadía en el mismo. "A pesar de que las sonrisas no ganan concursos de cocina, sí harán que te extrañemos toda la temporada", fueron las palabras con las cuales Claudia Lizaldi despidió al presentador de televisión quein se vio obligado a dejar su mandil y retirarse de manera inmediata.

Foto: Instagram

Critican a un juez por homófobo

Si bien esta nueva edición no acaba de convencer al público, lo que tampoco ha ayudado es que internautas aseguran hay comentarios homófobos de parte de un juez hacia uno de los concursantes. Nos referimos al chef Herrera contra Manu NNa, comediante de 31 años de edad que ha convencido de tener uno de los sazones más competentes pero pese a que se trata de un concurso de cocina, el chef encargado de las evaluaciones no se refirió al standupero por su nombre artístico como suele suceder, sino que se refería a él como Manuel Nava, su nombre de pila, acción que para el público fue una falta de respeto que connotaba rechazo ante sus preferencias.

Que el Chef Herrera se refiera a Manu NNa con su nombre de pila cuando sabe no se identifica con el, me hirvió la sangre ... Lo hacía adrede. Para lastimar. ¿Qué se puede esperar de un misógino y homofóbico? Que coraje".

Captura de pantalla

Hasta ahora, el comediante no ha dicho nada sobre la manera en la cual el chef Herrera se dirigió a él durante el segundo episodio pese a que para el público se trató de una clara manera de lastimar al famoso. Incluso, se ha resaltado que la relación entre ambos es mala desde que comenzaron a grabarse los episodios y por ello, puede que este tipo de conductas siga dando de qué hablar en las redes sociales. Otros en tanto, afirman que puede que sea solo una manera de levantar el rating que hasta ahora, esta temporada no ha alcanzado en comparación con las anteriores.

Fuente: Tribuna