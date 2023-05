¿Será predicción cumplida? Recuerdan que Mhoni Vidente dio fecha para la erupción del Popocatépetl

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La constante actividad del volcán Popocatépetl ha llevado a que las autoridades, especialmente en el Estado de Puebla pongan en marcha acciones que permitan poder desalojar a la ciudadanía en caso de ser necesario, pues no solo se ha visto una gran cantidad de caída de ceniza sino que además el coloso ha mostrado varias explosiones acompañadas de material incandescente, lo que dio pie a que se cambiara el semáforo de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Ante esto, internautas recordaron que a inicios del 2023, la astróloga Mhoni Vidente predijo que 'Don Goyo' haría erupción.

La pitonisa de origen cubano se ha caracterizado no solo por revelar lo que el destino tiene para todos con base a nuestro signo zodiacal, sino que además con cada una de us lecturas de cartas suele lanzar predicciones que suelen cumplirse en gran medida. De ahí que en enero del 2023 lanzara una lectura donde advertía a todos sus seguidores sobre los meses que serían más alarmantes por fenómenos naturales, entre ellos fuertes sismos y claro, la erupción del volcán.

Fue el 18 de enero del presente año cuando la astrología informó que entre sus famosas violes estaba la de una serie de sismos que afectarían a gran parte del país. Por ahora, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) solo ha reportado microsismos en la capital mexicana y recientemente en el Estado de México, específicamente en Texcoco donde no hubo reporte de daños; no obstante, aseguró que habría un movimiento telúrico fuerte que causaría alarma aunque por suerte, no sería motivo de lamentaciones por daños materiales o pérdidas humanas.

Bajo esa tónica, Mhoni también advirtió que se esperaba la erupción del volcán Popocatépetl el cual desde entonces ya presentaba actividad relevante aunque basta recordar, este coloso es uno de los más activos del país, por lo que no es de extrañarse que sorprenda a la ciudadanía con postales en torno a fumarolas acompañadas de algunos fragmentos balísticos que no suponen daño a las comunidades que radican en las faldas del volcán. Sin embargo, en dicha fecha no haba habido el avistamiento de lava lo que resulta más interesante al momento.

La visión más importante que tengo es que el volcán Popocatépetl va a hacer erupción este año, gran medida y fuerte la erupción, tenemos que estar prevenidos", advertía la astróloga.

A decir de Mhoni Vidente, la erupción del volcán también tendría como consecuencia la presencia de los sismos que ella vislumbraba en su lectura de cartas, al tiempo que adelantó que este año sería uno de grandes avivamientos en el cielo que nunca antes se habían visto, frase que causó temor entre los internautas pues de inmediato se dijo, podía ser el fin del mundo. Lo anterior basta decir, fue solo una manera de expresarse de los usuarios de plataformas digitales pues no es la primera vez que se lanza una advertencia similar.

De ahí se van a venir los sismos, este año va a pasar lo que note puedes imagina, va a ser el año de no imaginarse muchas cosas, se van a ver revelaciones en el cielo como la tierra".

A modo de remate, la predicción que actualmente es tendencia dude nueva cuenta, advertía que durante los meses de febrero y mayo serían clave para el país, no solo por los citados sismos, sino por la erupción del volcán, la que dicho sea de paso, coincide con el volcán Etna ubicado en Italia que también entró en erupción el pasado domingo 21 de mayo. Dicho coloso es uno de los más activos de Europa y por ello, es algo normal que lanza lava de esta manera.

El mes de febrero, mayo. Gracias a la carta del Espíritu Santo no visualizo ninguna tragedia., simplemente el puo susto de los sustos y el susto del Popo que lo tenemos en Puebla2, sentenció Mhoni.

La autoridades han resaltado que no se debe caer en rumores y sobre todo evitar esparcir información falsa sobre este evento, especialmente porque el cambio de semáforo de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 más la implementación del Plan DN-III-E de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue una forma de prevención ante cualquier cambio en la actividad del volcán, algo por lo que se hizo énfasis en que no hay señales de una erupción pero sí de actividad constante que involucrará la presencia de ceniza en los siguientes días.

