Shock en Televisa: Exesposo de Mariana Levy confirma que sus hijos tienen conflicto por la herencia

Ciudad de México.- El querido actor y conductor Ariel López Padilla rompió el silencio y salió en defensa de su hija María Levy, quien fue señalada por sus hermanos José Emilio y Paula Levy de presuntamente apropiarse de la herencia que les dejó su conocida madre Mariana Levy. Como se sabe, la protagonista de Televisa perdió la vida a causa de un infarto luego de pensar que sería víctima de un asalto a mano armada mientras estaba en compañía de sus herederos.

Aunque ya pasaron 18 años desde la muerte de la intérprete de novelas como , sus hijos menores siguen reclamando que hasta la fecha no han recibido nada del testamento y en días pasados señalaron directamente a María como la culpable. Ante esta situación, Ariel salió en defensa de su hija y confesó su esperanza en que todos los hijos de Mariana Levy, ahora que son mayores de edad, puedan arreglar sus diferencias y las situaciones que se han presentado con respecto a la repartición de la herencia.

En una entrevista retomada por Agencia México, el director de Las Estrellas Bailan en Hoy señaló que los jóvenes no han podido cobrar su parte debido a que existe un proceso legal que se los ha impedido y de inmediato respaldó a María: "No, yo creo que la integridad y todo esto, lo ha demostrado María, desde hace mucho tiempo ha demostrado que es muy transparente en su relación con los medios y con la familia, siempre es muy equilibrada".

Al respecto de las situaciones que impiden que tanto María López Levy, como Paula y José reciban el legado que su madre les dejó, Ariel manifestó: "Hay un proceso legal, si es de la casa, hay que pagar muchos adeudos, eso es lo que sí sé, de la estructura de cómo lo estableció Mariana a la distribución no lo sé, a mí lo que me preocupa, lo único, es que ellos estén en armonía, porque al final lo único que se tienen es ellos, siempre con los hermanos, siempre va a ver diferencias, y más las herencias”.

El reconocido histrión y bailarín, quien hace unos años apenas volvió a la pantalla de Televisa, aseguró que él no sabe cómo está repartida la herencia que dejó su exesposa pues decidió no meterse en este tema desde que María se lo pidió: "Me deslindé de cualquier tipo de responsabilidad en temas económicos, porque yo de corazón estuve con Mariana por amor y todo lo que hizo para dejar a sus hijos, yo lo iba a respetar".

Finalmente, sobre la postura que puede tomar María tras las declaraciones en su contra por parte de sus medios hermanos, López Padilla externó su confianza en que las cosas se arreglen pronto entre ellos: "María conociéndola, toma sus pausas, para no pensar con el estómago, sino que levanten el teléfono, se escriban, y los temas en que ellos tengan que ponerse de acuerdo, lo jurídico, lo legal, que es su patrimonio, ellos lo tienen que arreglar entre ellos, no puedes atar cabos, ni decir cosas si no tienes toda la información, es muy importante para ellos", declaró.

