Tras disculpas, Arath de la Torre dice que Joanna Vega-Biestro "exageró" y niega despido de Televisa

Ciudad de México.- Aunque ya había ofrecido disculpas, ahora el polémico conductor Arath de la Torre señaló que Joanna Vega-Biestro había exagerado al contar que él supuestamente la intimidó y amenazó el fin de semana pasado. Sí, al encontrarse con diversos reporteros a las afueras de Televisa el también actor y comediante aseguró que la presentadora actuó con dolo y volvió a negar que la situación haya llegado hasta las instancias que ella aseguró.

Aunque el intérprete de 'Pancho López' ya había enviado un mensaje para Joanna durante la transmisión del programa Hoy, al terminar su jornada laboral en San Ángel prefirió detenerse con los periodistas que lo esperaban a las afueras de la empresa y además de admitir su error, manifestó su postura en contra de la forma en que Vega-Biestro relató el incidente que protagonizaron los dos: "Yo creo que sí exageró".

El esposo de la actriz Susy Lu también volvió a repetir que jamás usó un tono amenazante con la exreportera de Televisa Espectáculos cuando decidió encararla y también negó que la bebé de Joanna haya estado con ella cuando todo ocurrió: "Además déjenme aclararles que no estaba presente su hija, yo fui muy cuidadoso en ese sentido, fue ella y yo, y en un tono súper discreto, súper bajo, porque estábamos en una fiesta, y es más yo le dije 'ten cuidado con la nenita'".

De la misma manera, De la Torre lamentó ser siempre el que se lleva las peores críticas en redes sociales cuando se ve involucrado en una polémica: "Yo creo que más bien, desafortunadamente entiendo perfectamente que estoy siempre a veces en el ojo del huracán, he leído los comentarios, pero siempre son en mi contra, siempre son con dolo hacía a mí y también hay que analizar un poquitito la raíz del asunto del por qué yo me acerqué a reclamarle algo que no me parecía".

El galán de las novelas Soñadoras, Amigas y rivales, Alegrijes y Rebujos, Una familia con suerte y Antes muerta que Lichita también fue cuestionado sobre las groserías que presuntamente le dijo a la comunicadora y esta fue su respuesta: "Así como mentada de madre, pues si se puede decir 'vete a la ching...', pues sí fue un poquito así, o sea, pero no (amenazando). Y el hecho de decir 'no te metas conmigo', no creo que sea una amenaza".

Simplemente y sencillamente es 'no te metas conmigo', o sea, no hables de mí ni para bien ni para mal... el que se lleva se aguanta".

Arath también externó su descontento contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien trabaja con Vega-Biestro y quien se pronunció en su contra diciendo que anteriormente ya había amenazado de muerte a otras personas. Asimismo el conductor le leyó el mensaje que él mismo envió a Vega-Biestro luego de escuchar sus declaraciones. Ya para finalizar, también recalcó que estos escándalos no afectan su carrera asegurando que los ejecutivos de San Ángel nunca lo han sancionado por este tipo de sucesos.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes