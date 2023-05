Tras rumores de despido de TV Azteca, Poncho de Nigris responde a 'haters' a salida de 'MasterChef'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que surgieran diferente rumores de que podría ser despedido de TV Azteca por decisión de los jurados de su reality de cocina, el famoso actor y polémico influencer regiomontano, Poncho de Nigris, recientemente empleó sus redes sociales para responder a 'haters' de forma contundente respecto a su supuesta salida de MasterChef Celebrity, como varios creyeron.

Como se sabe, el pasado domingo 21 de mayo se transmitió el segundo episodio, pero pocas horas antes de que comenzara su emisión en redes sociales comenzó a decirse que para el reto de eliminación estarían puras figuras masculinas, y quienes no habrían convencido a los chefs con sus platillos serían el boxeador Jorge 'El Travieso' Arce, Paco Palencia y De Nigris, siendo este último el que se asegurada que saldría de la competencia.

Pero no solamente los rumores apuntaban a su salida, sino que varios de los espectadores del famoso reality de cocina comenzaron a expresar su descontento con el intérprete de La Cobra, debido a que como es muy su polémico estilo, no se ha callado nada y en más de una ocasión hizo comentarios que molestaron al público y hasta a los propios presentes dentro de los foros de grabaciones que no dudaron en tratar de ponerlo en su lugar.

Poncho de Nigris. Internet

Por este motivo es que ahora se ha tachado al exfutbolista y exactor de Televisa como uno de los más odiados de la competencia, pidiendo que sea el siguiente en ser el expulsado, pero para desgracia de estos detractores que se ha generado en su breve participación dentro del proyecto de cocina, Poncho resultó ser uno de los salvados y al final fue el reconocido y muy querido presentador, Pedro Prieto, el que tuvo que despedirse de sus compañeros.

De Nigris para celebrar que estaba dentro de la emisión una semana más y seguía avanzando pese a todos los ataques recibidos y las especulaciones de que él no tendría lo necesario para convencer al jurado de que merecía estar ante las cámaras, decidió emplear su cuenta de Twitter y dejar un contundente mensaje a sus cientos de retractores, señalando que esos que no creían en él ahora debían de soportar que sigue en MasterChef Celebrity.

En el mencionado mensaje demostró que estaba desde su hogar viendo como seguía ganando pese a las malas vibras, afirmando que: "Recuerden que el sentido del humor le gana a todo. Gracias por la buena vibra de muchos. Y a los que les molesta el brillo pues pónganse lentes de soldador. Nací con la Luz de agencia", dando a entender que va a seguir siendo él mismo como ha hecho en todos este tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui