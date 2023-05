Tras truene con Santa Fe Klan, Karely Ruiz se encuentra con Sebastián Rulli; alertan a Angelique Boyer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si algo ha aprendido Internet sobre los usuarios mexicanos, es que no estos no olvidan. Como ejemplo de ello se puede mencionar el caso de Karla Panini o el de Ángela Aguilar, quien hasta no hace mucho era una de las cantantes más queridas del país, pero actualmente, sus redes sociales están llenas de comentarios negativos por su apoyo abierto a la selección argentina, el año pasado.

Recientemente una nueva bomba explotó en Internet, luego de que la modelo de Only Fans confirmara su relación con el rapero de Guanajuato, Santa Fe Klan, quien hasta hace muy poco tiempo mantenía una relación con la influencer Maya Nazor, que precisamente era amiga de Karely Ruiz, es por este motivo que cada vez que publica una fotografía o algo, salen usuarios que hacen referencia a su supuesta traición.

Tal y como ocurrió recientemente, cuando Ruiz compartió una fotografía junto al galán de telenovelas, Sebastián Rulli, a quien se encontró en el Aeropuerto de la Ciudad de México, justo antes de que partiera hacia Nueva York, Estados Unidos, en un romántico viaje junto a su novia, Angelique Boyer. Como era de esperarse, Karely no dejó pasar el momento sin tomarse una fotografía junto al histrión: "Casual en el aeropuerto", mencionó.

Karely Ruiz y Sebastián Rulli en el aeropuerto de la Ciudad de México

Esta situación provocó que los fanáticos de la pareja de Sebastián y Boyer se sintieran alertados, puesto no dejaron de insinuar, en la sección de comentarios, que la influencer únicamente quería acercarse al actor de Los ricos también lloran y Vencer al pasado por interés, incluso hubo quienes compararon esta situación con lo ocurrido en la telenovela Teresa, en la cual tanto Rulli como Angelique aparecieron como protagonistas.

Por otro lado, hubo algunas personas que apodaron a la modelo de Only Fans como Karely Panini, esto en referencia a la conductora de Las Lavanderas, quien comenzó una relación con Américo Garza, viudo de Karla Luna, lo que llevó a suponer a la gente que ambos mantuvieron una relación en el tiempo en el que la otra presentadora del mismo show se encontraba enferma de cáncer.

Si bien, hubo comentarios negativos en contra de Ruiz, también hubo algunas personas que salieron en defensa de Sebastián, quienes aseguraron que el actor se habría tomado la fotografía con ella por mera educación, además destacaron que no lucían demasiado cercanos, siendo que el protagonista de Rubí (2004) se encuentra detrás de ella y ni siquiera parece estarla tocando, cosa que sumo puntos con sus respectivos fans.

