VIDEO: Alejandro Fernández confiesa traumática experiencia que vivió en 'Siempre en Domingo'

Ciudad de México.- Desde muy pequeño, 'El Potrillo' demostró haber heredado el talento de su padre, Vicente Fernández, y aunque hoy por hoy es uno de los intérpretes más reconocidos de la industria del genero regional mexicano, la realidad es que su primer contacto con la misma fue bastante traumática, hecho del que habló en exclusiva en una entrevista que hizo para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Resulta ser que todo ocurrió cuando apenas tenía 5 años, el día de su debut en el reconocido programa de Raúl Velasco, Siempre en Domingo, sitio que lanzó a la fama a diversos artistas, quienes hoy en día se han consolidado como grandes figuras del medio. Sin embargo, la experiencia no le resultó para nada grata y el culpable (indirectamente) habría sido el propio Charro de Huentitán, ¿quieres enterarte de todo? Entonces, sigue leyendo.

Aquel día, el 'Potrillo' debía interpretar el tema Alejandra, canción que logró aprenderse en su versión instrumental, pero de último momento, su padre decidió cambiar la melodía, puesto le hizo un par de arreglos que el entonces pequeño Alejandro Fernández no conocía, por lo que, al subir al escenario, rodeado de gente, sintió gran pánico, así que, ocurrió lo predecible, se bloqueó y se le olvidó la letra de la canción.

Dicho video se puede encontrar en YouTube, ahí se aprecia a un niño pequeño, engalanado con su trajecito de charro, color blanco, mirando a la audiencia y sonriendo de nervios, esto habría sido captado por el propio Vicente, quien rápidamente subió al escenario a darle ánimos a su niño, lo que provocó que Alejandro Fernández retomara el valor y terminara por cantar la canción, mientras intentaba quitarse su sombrero para dar el gran remate.

Yo ya me la sabía con el arreglo instrumental y mi padre me lo cambió todo. Yo tenía 5 años, no le podía decir nada a mi papá. Cuando salgo al escenario veo al público, me congelo, no super qué hacer, se me olvidó, se me quedó la mente en blanco", dijo el famoso.