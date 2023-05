¿Ya se casaron? Christian Nodal se sincera en Imagen TV y revela si ya hubo boda con su novia Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, acaba de sorprender a sus millones de seguidores en una entrevista para Imagen TV, pues ante sus cámaras se sinceró y sin tapujos habló un poco de su vida privada, revelando si es que ya hubo boda con su actual pareja, la famosa cantante del rap de origen argentino, Cazzu, ¿será que que ya se casaron en secreto?

Como se sabe, hace un par de meses que Nodal anunció en un concierto que estaba en la dulce espera de su primer bebé al lado de la reconocida cantante del rap de origen argentino, Cazzu, destacando que era uno de los momentos más felices de su vida, pues era uno de los sueños más grandes de su vida, ya que él siempre quiso convertirse en padre en sus 24 años o antes, lo que ahora cumple a menos de un año de su noviazgo con la artista.

Por dicho motivo, es que hace un par de días, poco antes de que subiera al escenario en Europa, varios medios de comunicación lo entrevistaron, como los de Sale el Sol, los cuales no pudieron evitar cuestionarle respecto a esta etapa de su vida, en la que poro primera vez va tener entre sus brazos a un bebé propio, a lo que señaló que tanto él como la cantante estaban más que felices y emocionados disfrutando de cada momento del embarazo.

Nodal y Cazzu. Internet

Pero no conforme con saber respecto a su etapa actual como futuros padres, también le cuestionó si eran verdad los rumores de que ya estarían comprometidos y en planes de llegar muy pronto al altar para recibir a su pequeña como una pareja casada, a lo que esté mencionó que no eran los planes de ninguno de los dos, que por el momento solo pensaban en su niña en camino, celebrando la vida con su familia.

Pero, aunque señaló que no tenían prisa para llegar al altar y darse el sí acepto, expresó que no descartan el casarse en algún momento de su relación, solo que por ahora no era una prioridad y no estaban planeando nada, destacando que también sus carreras han jugado un papel importante en el hecho de su pausa para contrar matrimonio por el momento.

Finalmente, el excoach de La Voz México expresó que por el momento tanto él como Cazzu se encuentran viendo únicamente por el bien de su pequeña y que nazca en un hogar lleno de mucho amor, respeto, hermoso y con las mejores vibras y energías, que ya después podrían ver el hecho de si tendrán una boda o seguirán tomándose el tiempo de estar en esa etapa que él considera que es maravillosa como está.

Fuente: Tribuna del Yaqui