Ante estreno de bioserie no autorizada de Paco Stanley, Mario Bezares afirma que ya prepara abogados

Ciudad de México.- El exconductor de Televisa, Mario Bezares informó que se mantiene en alerta por si tiene que emprender acciones legales en contra de la bioserie no autorizada de Paco Stanley, ya que su imagen estaría de por medio en dicho proyecto, a lo cual aparentemente se ha negado a que hagan uso de esta, por lo que habría que esperara los resultados que se obtengan en esta contienda.

Durante la entrevista para el programa Venga la Alegría, Bezares tampoco descartó que su colega Paola Durante actúe de la misma forma que él si su personaje está alejando de la realidad que vivieron luego de que Paco Stanley perdiera la vida en 1999 tras sufrir un atentado a la salida de un conocido restaurante en la Ciudad de México.

Por otra parte, el conductor de televisión no descarta del todo el realizar su propia serie biográfica con la finalidad de contar su versión de lo que vivió tras la muerte de Stanley.

De plano no hemos dicho que no definitivamente, nosotros no tocaríamos absolutamente nada de la vida de Paco, expondríamos nuestras vidas. Mi cara es tan común que yo creo que la interpretaría cualquiera”, declaró.

Por último, Mario Bezares aseguró que su trato con la familia de Paco Stanley se diluyó y ya no tiene contacto con ellos. “Yo creo que en el momento que yo me salí de la ciudad de México, automáticamente se rompió toda relación, y no he sabido nada de ellos, como ellos yo creo que no saben nada de mí", dijo al respecto.