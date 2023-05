Jamie Foxx tuvo derrame cerebral: Mike Tyson habla de más y alarma al dar dura noticia de este actor

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Luego de semanas de especulaciones sobre la salud del reconocido actor Jamie Foxx, ahora su amigo cercano Mike Tyson por fin dio nuevos detalles y compartió una dura noticia que encendió las alarmas de todo Hollywood. De acuerdo con lo declarado por el controversial boxeador, el intérprete de las películas Baby driver, Dreamgirls, Django y Spider-Man habría sufrido un derrame cerebral.

Fue el pasado 12 de abril cuando se supo que tenía problemas médicos ya que su hija, Corinne Foxx, en representación de la familia Foxx, usó su cuenta de Instagram para anunciarlo: "Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer (11 de abril)", apuntó pero no quiso detallar qué padecimiento le aquejaba: "Sabemos lo querido que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo".

El actor Jamie Foxx

Ahora Mike Tyson se refirió al estado de salud de Jamie Foxx, actor que estaba previsto que lo interpretara para una producción biográfica sobre su vida, e hizo una fuerte confesión que dejó sin habla a todo el público. Luego de que su familia mantuviera gran hermetismo por su situación médica, el expugilista estadounidense dijo que el reconocido artista de 55 años fue hospitalizado después de sufrir un derrame cerebral.

Sin embargo, después se retractó y aclaró que no estaba seguro de que esos rumores eran ciertos y agregó: "No tengo idea de lo que le pasó". Durante su participación en PBD Podcast, Tyson puntualizó: "Oye, escucha, no podemos anticipar nuestro próximo aliento. No sabemos cuándo vamos a morir. Después de que nos vayamos, estas cosas malas pueden suceder". Posteriormente, el famoso manifestó que piensa que es extraño que la familia de Foxx haya sido tan reservada sobre su condición:

Si no lo sabemos a estas alturas, no quieren que lo sepamos", especificó.

Debido a la situación del Jamie Foxx, por ahora su participación en la bioserie de Tyson es incierta: "Bueno, era una posibilidad. No sé qué va a pasar ahora. Pero, ya sabes, es una gran posibilidad", dijo el gran peso pesado. Y luego compartió algunos detalles de esta producción: "Jamie es más cercano a mi edad, así que, para hacerlo, iban a hacer lo que hicieron con la película Benjamin Button. Iban a hacerlo lucir más joven".

Jamie Foxx fue ingresado de emergencia al hospital durante el rodaje de la cinta Back in Action, con Cameron Diaz, por lo que se tuvo que poner en pausa la filmación, aunque se reanudó días después con un doble de cuerpo en el lugar del artista. Por otro lado la hija del actor nacido en Texas anunció el viernes 12 de mayo que su padre había sido dado de alta desde hace varios días y dijo ya se estaba recuperando de estos problemas de salud.

Fuente: Tribuna