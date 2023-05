Lanzan fuertes críticas a la hija de Johnny Depp por sus explícitas escenas en la serie 'The Idol'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El famoso actor Johnny Depp ha tenido varios romances con figuras del mundo del espectáculo y mientras algunos terminaron mal, como su matrimonio con Amber Heard, otros tuvieron sus buenos frutos, como la relación con Vanessa Paradis. Con la cantante francesa de 50 años de edad, tuvo dos hijos, uno de ellos se llama Jack Depp y la otra es Lily-Rose Melody Depp.

Esta última es la hija mayor de los actores y tiene 23 años. Al igual que sus progenitores, se dedica al canto y la actuación , y ha sido parte de varias producciones de Hollywood como Planetarium, El Rey y Voyagers. No obstante, Lily-Rose Depp ha sido duramente señalada por su trabajo en The Idol, la nueva serie de HBO Max que se colocó como la obra más polémica de la actual edición del Festival de Cine de Cannes.

Recientemente, la hija de Johnny Depp se colocó bajó la mira pública en gran parte al contenido explícito de la trama, que muchos expertos aseguran que casi es cine para adultos. Luego de la exhibición especial de los dos primeros episodios del programa, las opiniones están totalmente divididas y dirigidas especialmente a su protagonista Lily-Rose, pues la joven fue acusada de "desvestirse demasiado".

Rara vez vemos una escena en la que la cámara no muestra sus partes íntimas. Llegas a preguntarte si todo esto tiene algún punto en específico, peor para el segundo episodio, sabes que quizás no hay una razón de peso", expuso el medio The Hollywood Reporter.

Por su parte, la revista Variety indicó: "Fluidos en el rostro de Depp, autoplacer con cubos de hielo y sociópatas de Hollywood atascan los primeros dos episodios de una serie que ya es controvertida". Sin embargo, otros críticos alabaron a la hija de Johnny por arriesgarse con un papel tan complejo, el cual, conoce en la historia a un hombre misterioso llamado Tedros (The Weeknd), que secretamente maneja un culto similar al real NXIVM.

Cabe mencionar que en The Idol, cocreada por The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye y Sam Levinson, realizador de Euphoria, Lily-Rose interpreta a Jocelyn, una estrella del pop que desea volver a la fama después de varios escándalos. La controversial serie en la que también participarán Abel Tesfaye (The Weeknd), Suzanna Son, Troye Sivan y Hank Azaria, entre otros, se estrenará el próximo 4 de junio.

Fuente: Tribuna