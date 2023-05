¿No quiere que actúe? Lucero Mijares confiesa que Manuel Mijares se negaba a su debut en teatro

Ciudad de México.- Recientemente la famosa y muy querida cantante de 18 años, Lucero Mijares, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en donde habló sobre su debut en el teatro, confesando que su padre, Manuel Mijares, cuando se enteró de la situación se mostró de una forma negativa a este paso en su carrera, señalando que batalló para convencerlo, ¿acaso no quiere que actúe?

Como se sabe, hace varios años que la joven de 18 años comenzó a forjar su carrera dentro del mundo del espectáculo, demostrando que tenía la voz tan impresionante de sus dos padres, y no solo su belleza y carisma, conquistando rápidamente al público, especialmente de que comenzara la gira Hasta que se nos Hizo, al lado de la denominada 'Novia de América' y al famoso cantante mexicano.

Ahora, después de tanto luchar e ir escalando, la joven acaba de confirmar que va a debutar en el teatro con la obra musical, El Mago, que se encuentra bajo la producción de Juan Torres y en la que será la protagonista, señalando que va a estrenarse el próximo 30 de junio del año en curso en el Teatro Hidalgo, expresando que está muy emocionada pues la buscaron especialmente a ella para ser la estrella.

Desde hace dos años tengo una amistad muy linda con el productor Juan Torres, y un día él llegó y me dijo: 'Necesito que veas esta película'. Yo ya había visto El mago de Oz con Judy Garland, pero no esta versión. Al día siguiente, Juan me preguntó que qué me había parecido, y yo le dije que me encantó, a lo que él me respondió: 'Esa es la obra que vamos a hacer', yo me impacté y le dije: ‘¿Tan rápido?’, y pues venga, así salió", confesó..